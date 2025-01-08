澎湖尖山電廠帶224長者採購年貨 買好買滿過好年

春節將屆，台電尖山發電廠關懷獨居、清寒長者公益系列活動，今天起一連3天帶著湖西轄區224名獨居長者採購年貨，買好買滿過年所需物品，準備過個溫馨飽足年節。

台電辦理關懷獨居清寒長者採買年貨公益系列活動，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中都到場關懷長輩們採購年貨情形，肯定澎湖尖山電廠敦親睦鄰，善盡社會公益，做好鄰居角色與地方社區共榮。

台電獨居清寒長者採買年貨活動，今天起連3天分批帶著湖西龍門等14村里224名獨居或弱勢清寒長者，首日安排龍門、尖山、隘門與林投等村里長者，雖然天寒，不少長者一大早就起床，等著台電大巴士專車接送至湖西全聯採購年貨，並由台電志工一對一陪同採買年節民生用品，長者都買好買滿，再由專車送回，準備過個溫馨春節。

尖山電廠廠長李鳳春表示，「禮待在地鄰里銀髮長者，善盡友善企業社會責任」，是台電尖山電廠睦鄰工作秉持原則，今年已連續第13年了，除採購年貨及圍爐餐會、淨灘、急難救助、捐血與獎助學金外，每年端午、中秋、春節三節也都會慰問訪視。