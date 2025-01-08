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春節連假 南橫公路向陽至梅山口取消管制通行2天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路台東端向陽至高雄端梅山口道路管制禁止通行，於1月28日（星期四）及1月30日（星期二）共2天取消管制通行。記者尤聰光／攝影
南橫公路台東端向陽至高雄端梅山口道路管制禁止通行，於1月28日（星期四）及1月30日（星期二）共2天取消管制通行。記者尤聰光／攝影

因應春節連假，公路局南區養護工程分局將原訂每周二、周四南橫公路台東端向陽至高雄端梅山口道路管制禁止通行，於1月28日（星期四）及1月30日（星期二）共2天取消管制通行，並於當天早上7點至下午2點進入，下午5點離開管制路段。呼籲用路人注意相關資訊。

公路局南分局表示， 用路人欲上山前務必評估氣候狀況，隨時注意道路兩側設立公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

南橫 台東

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