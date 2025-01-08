這家醫界愛光顧的火鍋名店 暖心捐年菜為弱勢孤老暖胃

歲末冬寒，特別讓人期待暖胃又暖心的圍爐大餐，高雄牛博肆溫體牛火鍋業者今年善盡企業責任，捐出10桌創新年菜給高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會，讓燕巢觀心園孤獨無依的身障長者能一飽口福，過個溫馨的好年。

牛博肆溫體火鍋店火鍋店以農場新鮮直送的溫體牛肉、鎮店之寶「包心牛肉丸」及以選用上等牛骨、牛肉、牛尾熬製的牛骨精力湯，使用老母雞加新鮮蔬果慢火熬煮的滋補湯品打出名號，是高雄醫界喜愛光顧的名店，高市醫師公會理事長朱光興吃過後也稱讚。

今年店長林千畬根據饕客用餐經驗精選搭配，推出適合一家人享用的應景年菜，老饕顧客熱烈訂購，基於「取之社會、用之社會」的情懷，特別捐出10桌年菜給高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會，讓孤苦身障長者暖胃。

協會理事長王世賢說，協會長期關注生活困苦的身心障礙弱勢族群，尤其是孤苦無依的長輩，感謝店家能在歲末送暖，也希望更多熱心人士加入慈善行列，展現台灣最美的風景。