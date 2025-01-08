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24年前主燈「不像蛇」…愛河地標迎蛇年 鰲躍龍翔掀話題

聯合報／ 記者王勇萬于甄／連線報導
高雄愛河畔的蛇年主燈「鰲躍龍翔」，以神話動物鰲魚為造型，24年前設置迄今已成指標景觀。記者王勇超／攝影
高雄愛河畔的蛇年主燈「鰲躍龍翔」，以神話動物鰲魚為造型，24年前設置迄今已成指標景觀。記者王勇超／攝影

高雄愛河畔24年前設置的蛇年主燈「鰲躍龍翔」已成地標，蛇年又將到來，又受討論，高市觀光局昨表示，今年燈會主題將與可愛的「吉伊卡哇」聯名，在愛河灣展出23天。另，台南月津港燈節及新營波光節，分別於18日、2月8日登場。

由中央主辦的台北燈會（後來改稱台灣燈會）2001年移師高雄辦，以神話動物鰲魚造型打造主燈，外表「龍頭魚身」原地保留迄今，夜間維持燈光亮起狀態；近期有網友提醒這隻已24歲，許多人又討論說「它真的不像蛇，像一條魚！」、「那隻明明就是暴鯉龍」。

高市觀光局說明，今年高雄燈會25日至2月16日，由「吉伊卡哇」們，在愛河灣規畫吉伊卡哇主展區，以及16至18號碼頭登場。

此外，台南市觀旅局指出，月津港燈節今年以「光的年輪」為主題，展至2月16日，有66組作品，呈現月津港燈節15年來的能量；新營波光節在新營天鵝湖公園，展至3月16日，共安排8大主題，聚焦城市社會、生活體驗、時代文化等，可體驗感知與光影交織的藝術旅程。

台灣燈會 愛河 蛇年

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