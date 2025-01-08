光電板為鄰 農怨番茄園生長不良

高雄太陽光電設施日益增多，傳出影響環境。路竹農民抱怨，鄰田畜牧場設屋頂光電板，烈日曝曬疑溫度升高，緊鄰光電板的番茄葉面枯萎或無法開花，另，大樹區農民投訴光電案場遇大雨易流失土壤，議員質疑欠缺監督機制。市府回應，已從嚴審核案場。

為開發再生能源，高雄阿公店水庫、學校、停車場、公園滯洪池、魚塭、畜牧場或私人住宅等地都能看見太陽能光電板。經發局解釋，裝置容量在2千瓩以上須向經濟部能源署申請，未超過者經主管機關同意，再向經發局申請同意備案。

「溫度太高，番茄葉面會直接枯萎！」農民抱怨說，去年颱風多，栽種第3次幼苗才順利長大，豈料鄰田畜牧場屋頂增設光電板，光電板容易吸光，作物開不了花，人在田裡採番茄也熱到不行，光電是政府推動政策，自己是小蝦米，抗議也沒用。

大樹區和山里51公頃山坡地原為軍方靶場，後來地主配合綠能政策改蓋光電場，砍樹改種電。議員黃飛鳳說，這個案子由中央核定，初期農民建議施作擋土牆，但市府沒有審核權無從監督，後來只堆沙包因應，每逢下雨，上方農地沖刷流失，農民無計可施。

議員朱信強另指出，旗山旗尾地區農田灌溉溝渠一整排設光電板，去年凱米颱風造成垃圾淤積水流不順；他不反對太陽能發電，但光害太嚴重會損害作物，太鄰近住家也會帶來反感，設置地點要慎選，也不要東一塊、西一塊，像貼狗皮膏藥。

經發局表示，近3年農業設施光電設備申請案依序為28件、20件、13件，另，和山里開發案是2千瓩以上的地面型再生能源發電設備，會辦相關局處尚無違反禁限建相關法令。

農業局指出，全市已推動162場「營農型」畜牧場屋頂太陽能，裝置容量計66MW，約可供應1萬8580戶家庭用電一整年；「非營農」地面型在面積與區位上有嚴格管控，審核時都會要求辦公聽會聽取居民意見，避免影響周遭環境。