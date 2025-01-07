馬祖瓦斯鋼瓶押金引爭議 南竿北竿不同調

連江縣瓦斯鋼瓶押金問題近期再度成為焦點，南竿鄉祭出獎勵措施，鼓勵民眾更換鋼瓶；北竿鄉民代表認為，業者應全額退押金，讓民眾自由選擇使用何種鋼瓶。

南竿鄉長林志東接受中央社記者訪問指出，指標性示範住宅「仁愛147」於去年落成，考量民眾搬運與新購鋼瓶等需求，及舊鋼瓶的安全隱憂問題，並鼓勵民眾支付押金時應索取收據，故推出鋼瓶汰舊換新獎勵措施，且因預算足額編列，所以只要符合資格皆可申請，無限制名額。

根據南竿鄉公所公告，設籍南竿鄉民眾只要持今年1月1日以後，縣內業者開立之新型瓦斯鋼瓶押金收據，6月30日前提出申請，即可獲每瓶新台幣1000元獎勵金，每戶最多可申請2桶。若無意願申請押金獎勵，亦可選擇領取滅火器，但兩者僅能擇一。

民進黨籍北竿鄉民代表詹庭語昨天在Facebook指出，瓦斯鋼瓶爭議各鄉解決方式不同，莒光鄉由連江縣政府產業發展處以「存出保證金」方式，提供200支鋼瓶供周轉；南竿為鄉公所編列預算獎勵，看似優惠居民，但實際為圖利業者。認為業者應全額退押金，並讓民眾自由選擇是否使用新式鋼瓶。

有北竿鄉民眾今天透過縣府轄下馬祖日報「馬上處理」網頁投訴，指打電話給業者要求退還舊鋼瓶押金，但業者拒絕退還，要求消費者保護官介入處理。

連江縣消費者保護官洪獻章今天接受中央社電話訪問指出，為方便民眾辨識，日前已裁定傳統鋼瓶因購入時仍無定型化契約，故為買斷制；新型鋼瓶則適用家用液化石油氣供氣定型化契約規定，為押金制度。買斷的傳統鋼瓶因年限等問題不敷使用，需更換為新型鋼瓶時，需重新支付押金。

洪獻章提醒，根據定型化契約，民眾支付新型鋼瓶的押金，需於解約時全額退還。而民眾支付押金或瓦斯費時，需主動向業者索取收據或發票，以維護自身權益。若業者拒絕開立，或告知押金需扣除折舊或檢查等費用，均為違法，可檢附電話錄音、往來訊息等明確事證，向消保官檢舉。