快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

馬祖瓦斯鋼瓶押金引爭議 南竿北竿不同調

中央社／ 連江縣7日電

連江縣瓦斯鋼瓶押金問題近期再度成為焦點，南竿鄉祭出獎勵措施，鼓勵民眾更換鋼瓶；北竿鄉民代表認為，業者應全額退押金，讓民眾自由選擇使用何種鋼瓶。

南竿鄉長林志東接受中央社記者訪問指出，指標性示範住宅「仁愛147」於去年落成，考量民眾搬運與新購鋼瓶等需求，及舊鋼瓶的安全隱憂問題，並鼓勵民眾支付押金時應索取收據，故推出鋼瓶汰舊換新獎勵措施，且因預算足額編列，所以只要符合資格皆可申請，無限制名額。

根據南竿鄉公所公告，設籍南竿鄉民眾只要持今年1月1日以後，縣內業者開立之新型瓦斯鋼瓶押金收據，6月30日前提出申請，即可獲每瓶新台幣1000元獎勵金，每戶最多可申請2桶。若無意願申請押金獎勵，亦可選擇領取滅火器，但兩者僅能擇一。

民進黨籍北竿鄉民代表詹庭語昨天在Facebook指出，瓦斯鋼瓶爭議各鄉解決方式不同，莒光鄉由連江縣政府產業發展處以「存出保證金」方式，提供200支鋼瓶供周轉；南竿為鄉公所編列預算獎勵，看似優惠居民，但實際為圖利業者。認為業者應全額退押金，並讓民眾自由選擇是否使用新式鋼瓶。

有北竿鄉民眾今天透過縣府轄下馬祖日報「馬上處理」網頁投訴，指打電話給業者要求退還舊鋼瓶押金，但業者拒絕退還，要求消費者保護官介入處理。

連江縣消費者保護官洪獻章今天接受中央社電話訪問指出，為方便民眾辨識，日前已裁定傳統鋼瓶因購入時仍無定型化契約，故為買斷制；新型鋼瓶則適用家用液化石油氣供氣定型化契約規定，為押金制度。買斷的傳統鋼瓶因年限等問題不敷使用，需更換為新型鋼瓶時，需重新支付押金。

洪獻章提醒，根據定型化契約，民眾支付新型鋼瓶的押金，需於解約時全額退還。而民眾支付押金或瓦斯費時，需主動向業者索取收據或發票，以維護自身權益。若業者拒絕開立，或告知押金需扣除折舊或檢查等費用，均為違法，可檢附電話錄音、往來訊息等明確事證，向消保官檢舉。

南竿 消費者 馬祖

延伸閱讀

搭直升機參加比賽 東引國中小展現實作科技創意

財劃法爭議綠營抨擊馬祖府會不同調 藍營否認

施政2周年專訪／政壇新人但不是新手 如何化邊陲為資源是治理考驗

首度移師室內 700民眾齊聚馬祖跨年晚會

相關新聞

「已完成階段性任務」 陳其邁農業大將張清榮請辭獲准

高雄市長陳其邁上任後，農業局、海洋局長都從基層農漁會借將，前海洋局長張漢雄前年因桃色緋聞請辭獲准，近日正值基層農會幹部登...

高雄新堀江商圈復活？他見「停車場爆滿排隊」 在地網友揭真相

高雄新堀江商圈過去曾相當熱鬧，不過隨著商圈轉移、店面租金貴，近年已逐漸沒落。不過，一名網友分享，近日到新堀江商圈發現停車場爆滿，人潮絡繹不絕...

影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

高齡84歲李姓阿嬤罹患膽囊結石，原打算過完年再安排手術，未料跨年夜突發劇烈腹痛、伴隨噁心嘔吐，元旦上午家人送往醫院急診，...

高雄林園道路拓寬3倍減少車禍事故、加強排水 民眾喊讚

高雄市林園區廣應街是當地重要聯結道路，過去因道路寬度不足，平均寬度約4至5公尺，造成頻釀交通事故，高雄市工務局為此斥資9...

小琉球海洋志工清海廢 首飾店老闆、退休校長都是成員

小琉球觀光及漁業發達，產生許多廢棄物汙染海洋，小琉球海洋志工隊成立16年，持續清除海廢維護家鄉環境。隊員們來自島上不同行...

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

屏東縣人口老化及復能需求民眾增加，屏東縣衛生局推動行動復能車，深入各鄉鎮，今再獲中洲建設、印象建設支持，各捐贈1台復能車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。