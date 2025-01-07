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屏東補助逾1200萬元 48項創新研發成潛力股

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣政府推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），補助17家廠商共1263.5萬元，完成48項創新研發，今天舉辦成果展，屏東縣長周春米表示，透過SBIR展現永續經營能量，成為發展潛力股。

周春米今天出席屏東縣地方型SBIR成果展並表示，廠商經過1年研發許多成品，包括食品、農業生技、科技及工業機械，培育出屏東在各領域隱形冠軍。同時也協助許多研發廠商將成果推廣到國內外市場銷售，搭配行政院將屏東縣列入「大南方新矽谷」計畫，打造半導體S廊帶計畫，及高鐵屏東車站特定區都市計畫開發，未來屏東整體產業發展令人期待。

周春米指出，112年度屏東縣地方型SBIR共補助17家廠商業者，總金額共新台幣1263.5萬元，帶動企業投入研發金額約4000萬元，共計完成48項創新研發成果，除營業額逾2億元外，增加就業人數達53人，成果相當豐碩；8及9日為上午10時至下午3時，將在屏東數位青創中心戶外廣場展示研發成果，鼓勵更多企業投入研發量能，帶動屏東縣整體產業競爭力。

縣府城鄉發展處表示，112年度屏東縣地方產業創新研發推動計畫，計有12家從事創新農業研發、3家從事創新技術研發、2家從事創新服務研發。

縣府提及，左詮有限公司研發常溫保存技術，期以延長農產品保質期，提供農產生產過量時新選擇；裕雋生物科技股份有限公司透過計畫取得「赤道櫻草水萃取物的用途」專利，應用於保養品天然活性成分添加使用，為赤道櫻草種植業者及美容保養品市場開創新商機。

日日天天有限公司研發整合軟體與硬體電路板，以智慧控制、農藥自動識別技術，應用於植保機，大幅簡化噴藥作業複雜度與正確性；永鈦鑫機械工業有限公司利用智慧化電控系統與高精度機械結構，取代傳統機械使用方式。

周春米

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