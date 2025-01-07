墾丁2024年到訪人次少了48萬 改善有共識業者仍樂觀

墾丁2024年到訪人次較前一年少了48萬多，且今年春節訂房率也下滑約2成；屏東縣觀光協會認為，業者、公協會、縣府對改善方向已有共識，今年觀光發展，仍可樂觀看待。

墾丁國家公園管理處今天公布轄內各遊憩區遊客人數統計，2024年合計到訪數214萬2757人次，較前一年少48萬多人次；而年關將至，據屏東縣觀光協會了解，今年春節訂房率也下滑約2成。

屏東縣政府交通旅遊處觀光管理科長劉玉玲告訴中央社記者，去年到訪人次降低，主要是疫情解封後出國旅遊占比仍高，影響國旅市場；此外，負面新聞與颱風等因素，也對墾丁旅遊市場造成影響。

縣府為重塑墾丁形象，就核心地區墾丁大街先予改善，並將拓展新景點、設定年度行銷活動計畫吸引國人旅遊，也會持續加強觀光相關業者價位透明及合理化，並提升旅宿服務品質。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，墾丁今年春節期間訂房率，除夕到初四期間下滑不多，但年假整體較前1年下滑約2成，主因是9天年假中，除夕卡在中間，而民眾年前出遊意願較低，初二後沒幾天即初五開工上班，而不在乎過節者，常利用9天連假出國；因此一般初二、初三訂房率高峰，年假熱門選擇凱撒大飯店約75%，墾丁夏都沙灘酒店僅約65%。

墾丁去年因陽傘、物價頻上新聞版面，鄭宜芳說，2025年還是樂觀看待墾丁觀光改善，針對墾丁大街所須改變，業者、地方政府、公協會都有共識；去年縣府辦理街頭開講，會中一致認同物價要透明，國境之南交通運輸成本高可理解，但須公開資訊讓民眾作選擇，另外販售品項重複性高也須改善。至於民眾反映住宿價格高，鄭宜芳認為，星級高飯店價高，國外旅行也如此，墾丁仍有不少平價住宿可供選擇。

鄭宜芳說，墾丁先天條件佳，周遭也有許多值得一訪景點，例如去年新增恆春文化中心民謠館、石門古戰場與牡丹社事件相關景點，還有滿州鄉九棚大沙漠等秘境，自駕國旅可以玩得透徹，不妨把恆春半島想像成一個遊樂園，每次回來都看看不一樣景點；而2025年也是恆春建城150週年，會有很多相關慶祝活動，縣府也將南國生活節等例行活動期程拉長，讓遊客更能彈性安排到訪時間。