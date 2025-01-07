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金門書法家現場揮毫寫祝福 盼以春聯傳承文化

中央社／ 金門縣7日電

農曆春節將至，金門縣書法學會將前往多個鄉鎮公所揮毫，今天第1場在金湖鎮公所，現場寫下約1000幅春聯；學會理事長徐心富表示，傳統春聯給人感覺比較親切，盼傳承文化。

農曆春節將至，金門多個鄉鎮邀請金門縣書法學會現場揮毫寫春聯，提供民眾索取；今天在金湖鎮公所，學會理事長徐心富率領共12名書法家，現場寫下約1000幅春聯。

徐心富接受中央社記者採訪表示，現在科技發達，很多春聯都是用印的，金門很難得還保有手寫春聯傳統，民眾能自己選擇內容及較喜歡哪名書法家的字，「傳統春聯給人的感覺比較親切」；他也說，若看見有人家門口貼著手寫春聯，都會停下欣賞，看看上面的字寫得好不好。

徐心富說，現場寫春聯活動已舉辦多年，今天才剛到現場，就有過去曾領過他手寫春聯的民眾指定，希望今年還能由他寫春聯。徐心富表示，雖然現場人數看起來沒有減少，但寫書法的年輕人越來越少，希望類似活動持續舉辦，能有機會保存逐漸式微的中華文化。

徐心富表示，今天是學會今年的第1場現場揮毫寫春聯活動，之後陸續會到金寧、烈嶼、金沙等地公所舉行，12日文化局舉辦「金蛇飛舞迎春暉」現場揮毫寫春聯活動，學會也會出席為民眾寫下新年祝福。

春聯 書法家 金門

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