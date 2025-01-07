高市新增1境外屈公病例 成功攔截未入社區

高雄市衛生局今天表示，高雄市1月4日新增1例今年高雄市首例亦是全國首例屈公病境外移入確診個案，幸未進入社區，有效阻斷境外病毒於社區傳播的風險。

衛生局今天新聞稿指出，經疫調發現，個案為20多歲印尼籍船員1月3日自印尼入境，在機場被篩檢出發燒體溫過高，於高雄國際航空發燒篩檢站抽血檢驗登革熱NS1快篩陰性，隨即安排住院觀察。

1月4日疾管署公布檢驗結果為屈公病陽性確診。此案透過中央與地方共同合作，即時轉銜至醫院住院觀察，未進入社區，有效阻斷境外病毒於社區傳播的風險。

疾病管制署統計資料顯示，去年屈公病確診案為全國20例，皆為境外移入個案。今年屈公症國內本土確診病例累計0例、境外移入確診病例1例。

衛生局提醒，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病常見症狀為突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、肌肉疼痛，症狀持續約3至7天，大部分患者在7至10天內可康復，少數患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月。

衛生局表示，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器。如有疑似症狀儘速就醫，主動告知醫師活動史。