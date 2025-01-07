快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

聽新聞
0:00 / 0:00

「已完成階段性任務」 陳其邁農業大將張清榮請辭獲准

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市農業局長張清榮請辭，有意重返基層農會服務農民。圖／取自農業局官網
高雄市農業局長張清榮請辭，有意重返基層農會服務農民。圖／取自農業局官網

高雄市長陳其邁上任後，農業局、海洋局長都從基層農漁會借將，前海洋局長張漢雄前年因桃色緋聞請辭獲准，近日正值基層農會幹部登記改選，曾任大樹區農會總幹事的農業局長張清榮也請辭，本月中旬後生效。市府表示，張清榮請辭獲准，將由副局長梁銘憲暫代局長。

張清榮說，他當初只答應協助4年，如今已完成階段性任務，年歲己有，想過自己生活。

陳其邁2020年補選上任，農業局與海洋局長懸缺7個月之久，張清榮任職大樹農會期間，成功行銷玉荷包荔枝獲得市長陳其邁賞識，任命接掌農業局。上任後原縣區農業災損不斷，張皆能游刃有餘，並與各級農漁會幹部相處愉快。

張清榮熟稔農業議題，台灣獼猴、農作物等專業問題難不倒他，議會備詢少受責難，不過高雄肉品市場遷移是多年沉痾，張屢次在議會被議員輪番砲轟，壓力不小，複雜的政治生態讓他萌生退意。

議員邱于軒說，雖然話題性較少，不過她仍肯定張清榮任內表現，近日聽聞張清榮水土不服，有意回農會系統參選，可惜沒審完農業局預算再走。

外界預料張清榮可能會回任農會發揮所長。農會人士說，總幹事遴聘去年底已經登記結束，本周正進行會員代表登記，下周理監事登記隨之登場，張有意爭取常務監事。

高市府表示，陳其邁市長非常謝謝張局長的付出，張局長基層出身，深刻理解農民朋友的問題，任內積極高雄農業轉型，現在階段任務達成將回到地方，繼續深耕高雄農業。張局長預計在月中辭職生效，暫由副局長梁銘憲代理。

議員 農會 陳其邁

延伸閱讀

春節連假將至 陳其邁：加強景點維護幹道車流疏導

大咖接力！陳其邁說了 不只廣末涼子、金秀賢也會來高雄

陳其邁：高雄要打造城市級的生成式主權AI平台

高雄仁武第2處公托今啟用 陳其邁：2年內全市將達85處

相關新聞

「已完成階段性任務」 陳其邁農業大將張清榮請辭獲准

高雄市長陳其邁上任後，農業局、海洋局長都從基層農漁會借將，前海洋局長張漢雄前年因桃色緋聞請辭獲准，近日正值基層農會幹部登...

高雄新堀江商圈復活？他見「停車場爆滿排隊」 在地網友揭真相

高雄新堀江商圈過去曾相當熱鬧，不過隨著商圈轉移、店面租金貴，近年已逐漸沒落。不過，一名網友分享，近日到新堀江商圈發現停車場爆滿，人潮絡繹不絕...

影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

高齡84歲李姓阿嬤罹患膽囊結石，原打算過完年再安排手術，未料跨年夜突發劇烈腹痛、伴隨噁心嘔吐，元旦上午家人送往醫院急診，...

高雄林園道路拓寬3倍減少車禍事故、加強排水 民眾喊讚

高雄市林園區廣應街是當地重要聯結道路，過去因道路寬度不足，平均寬度約4至5公尺，造成頻釀交通事故，高雄市工務局為此斥資9...

小琉球海洋志工清海廢 首飾店老闆、退休校長都是成員

小琉球觀光及漁業發達，產生許多廢棄物汙染海洋，小琉球海洋志工隊成立16年，持續清除海廢維護家鄉環境。隊員們來自島上不同行...

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

屏東縣人口老化及復能需求民眾增加，屏東縣衛生局推動行動復能車，深入各鄉鎮，今再獲中洲建設、印象建設支持，各捐贈1台復能車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。