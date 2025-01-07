「已完成階段性任務」 陳其邁農業大將張清榮請辭獲准

高雄市長陳其邁上任後，農業局、海洋局長都從基層農漁會借將，前海洋局長張漢雄前年因桃色緋聞請辭獲准，近日正值基層農會幹部登記改選，曾任大樹區農會總幹事的農業局長張清榮也請辭，本月中旬後生效。市府表示，張清榮請辭獲准，將由副局長梁銘憲暫代局長。

張清榮說，他當初只答應協助4年，如今已完成階段性任務，年歲己有，想過自己生活。

陳其邁2020年補選上任，農業局與海洋局長懸缺7個月之久，張清榮任職大樹農會期間，成功行銷玉荷包荔枝獲得市長陳其邁賞識，任命接掌農業局。上任後原縣區農業災損不斷，張皆能游刃有餘，並與各級農漁會幹部相處愉快。

張清榮熟稔農業議題，台灣獼猴、農作物等專業問題難不倒他，議會備詢少受責難，不過高雄肉品市場遷移是多年沉痾，張屢次在議會被議員輪番砲轟，壓力不小，複雜的政治生態讓他萌生退意。

議員邱于軒說，雖然話題性較少，不過她仍肯定張清榮任內表現，近日聽聞張清榮水土不服，有意回農會系統參選，可惜沒審完農業局預算再走。

外界預料張清榮可能會回任農會發揮所長。農會人士說，總幹事遴聘去年底已經登記結束，本周正進行會員代表登記，下周理監事登記隨之登場，張有意爭取常務監事。

高市府表示，陳其邁市長非常謝謝張局長的付出，張局長基層出身，深刻理解農民朋友的問題，任內積極高雄農業轉型，現在階段任務達成將回到地方，繼續深耕高雄農業。張局長預計在月中辭職生效，暫由副局長梁銘憲代理。