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金門塔山發電廠發起陪長者買年貨 也幫修簡易家電

中央社／ 金門7日電

許多年輕人離開金門到外地工作，為照顧長者，塔山發電廠啟動關懷活動，今天陪長者到量販賣場採買必需品；廠長李枝榮說，盼藉系列關懷活動，呼籲各界做公益、重視長者議題。

台電金門地區塔山發電廠自民國104年啟動「銀髮關懷公益系列活動」，今天上午與金門區營業處、除役及選址溝通中心舉辦「銀髮關懷－採購年貨活動」，由各單位志工團陪同共78名長者到量販賣場採購生活必需品。

李枝榮接受媒體聯訪表示，這個公益活動已舉行第11年，主要是許多金門年輕人到外地工作，家中長者更需要有人協助關懷，如春節將至，為讓長輩也感受年節氣氛，所以帶長者們到賣場購買生活必需品。

李枝榮說，除陪同長者採買日用品，每逢端午節、中秋節及春節前，台電金門地區塔山電廠、金門區營業處及除役及選址溝通中心志工們都會走訪金門各地社區長者，除節日問候、贈送伴手禮，因長者可能缺乏用電安全知識，家電損壞時也難以自行修繕，因此會協助檢查住家用電安全、修繕簡易家電。

塔山發電廠透過新聞稿表示，20日中午將舉行「銀髮關懷－圍爐活動」，與長者一同享用圍爐餐點；塔山發電廠也表示，盼透過「銀髮關懷公益系列活動」喚起更多人對金門長者議題重視。

公益活動 賣場 金門

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