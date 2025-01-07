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高雄新堀江商圈復活？他見「停車場爆滿排隊」 在地網友揭真相
高雄新堀江商圈過去曾相當熱鬧，不過隨著商圈轉移、店面租金貴，近年已逐漸沒落。不過，一名網友分享，近日到新堀江商圈發現停車場爆滿，人潮絡繹不絕，好奇發問「新堀江是不是復活了？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「新堀江是不是復活了？」為題，指出近期久違去了新堀江商圈逛街，發現停車位全滿，周遭的停車場甚至都要排隊，好不容易停好車，到達商圈後也發現絡繹不絕的人潮，讓他驚呼「有種夢回200X年的感覺」。
貼文一出後，多數在地網友給出正解，紛紛表示「因為耶誕節活動！」、「等公園裡那棵耶誕樹拆掉之後再來看看」、「這陣子剛好有耶誕節活動，活動結束後才會知道」、「他們是去逛中央公園跟駁二外溢的，崛江裡攤商跟以往比還是少得可憐」、「昨天剛去，玉竹街整個好空虛，一堆店面都是空的」、「店面都是空的，吃的也沒幾攤」、「巷子裡的店面一堆招租中」。
不過，也有網友分享，比起新堀江，真正復甦的是六合夜市，指出「新崛江不敢說，六合是真的復活了」、「六合復活很久囉，很多外國觀光客」、「六合有感」、「六合才復活了」。
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