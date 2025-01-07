春節連假將至 陳其邁：加強景點維護幹道車流疏導

高雄市長陳其邁今天主持今年首場市政會議，針對即將到來春節連假，指示交通局、警察局加強對景點及重要幹道車流監控與疏導，各區公所協助狀況通報，避免交通壅塞。

今年春節連假，高雄將接連舉辦「2025冬日遊樂園」、「2025鳳山光之季」及特色商圈活動等；針對人潮較多觀光景點，陳其邁指示相關局處加速景點設施維護，並規劃、加強宣導交通管制措施及停車空間。

陳其邁並表示，「2025冬日遊樂園」將有吉伊卡哇在愛河灣與大家見面，為因應人潮、車潮，呼籲民眾搭乘公共運輸前往，並指示相關單位增加外圍臨時機車停車場及尖峰時段加開接駁車。

同時，陳其邁也要求落實加強公園及兒童遊戲場檢查，做好植栽修剪及設施維護；觀光景點、輕軌周邊及聯外道路，也請各權管機關加強引導標示維護及環境清潔。

市府提醒，春節連假人車多，行經路口務必減速慢行並停讓行人，嚴禁酒駕，行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制；出門前可多利用高雄市即時交通資訊網（https://traffic.tbkc.gov.tw）、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。

市府相關景點及活動交通管制資訊，可至市府Line、臉書（Facebook）、市府交通局（https://www.tbkc.gov.tw/）、「轉動高雄青春夢」及「高雄旅遊網」等臉書查詢。