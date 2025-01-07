快訊

遭撞死運將家屬怒批「是不是人」！邱軍媽媽：是對方避不見面

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
84歲李阿嬤（右四）今天出院，大同醫護團隊和主管共同獻上祝福。圖／長庚提供
84歲李阿嬤（右四）今天出院，大同醫護團隊和主管共同獻上祝福。圖／長庚提供

高齡84歲李姓阿嬤罹患膽囊結石，原打算過完年再安排手術，未料跨年夜突發劇烈腹痛、伴隨噁心嘔吐，元旦上午家人送往醫院急診，醫師診斷為急性膽囊炎，立即安排開刀，術後恢復良好，今已出院。

收治該名患者的高雄市立大同醫院醫師葉承熙表示，李阿嬤1個月前在他院診斷為膽囊結石並建議開刀，但她打算農曆年後再手術，因此暫未安排處理；跨年當晚半夜，阿嬤突感右上腹劇烈疼痛並伴隨噁心和嘔吐，原本以為只是一般胃痛，但疼痛持續加劇，1日上午才趕緊前往急診。

經急診檢查及會診，發現為膽結石阻塞發炎，診斷為急性膽囊炎，盡快安排手術治療，取得同意，馬上安排下午進行腹腔鏡膽囊切除手術，考量病人年事已高，術後安排入住加護病房觀察，預後恢復良好。

葉承熙指出，膽結石合併急性膽囊炎是常見病症，急性膽囊炎症狀包括右上腹劇烈疼痛、噁心嘔吐、發燒寒顫和黃疸，病況嚴重可能會導致敗血症或腹膜炎，故切勿輕忽。

葉承熙表示，透過症狀、體格檢查、影像學檢查，如超音波或電腦斷層掃描和血液檢查感染或發炎與否診斷，施以腹腔鏡膽囊切除手術，以防止未來再次發作，且微創手術，亦具有傷口小恢復快優點。

大同醫院長林孟志強調，長庚醫療法人1月1日零時起承接市立大同醫院醫療服務合作計畫，開幕第1天就提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務。

為順利完成醫療銜接，達成醫療不中斷，長庚體系去年12月31日下午起動員超過300位醫護同仁前往大同醫院醫療交接，在有限交接與準備時間內，順利自1月1日零時起無縫延續當晚急診正常運作，並於當日下午及小夜時段完成長庚大同第1例緊急手術、緊急心導管及緊急內視鏡止血。

林孟志說，感謝高醫交接的協助及長庚同仁徹夜無休戮力完成使命，李女士是長庚大同第1位自急診入住，即時手術治療、加護病房觀察、順利於普通病房出院病人，今天相當開心慶祝她康復出院，大同醫護團隊和主管皆共同獻上祝福。

84歲李阿嬤（左二）今天出院，大同醫護團隊獻上祝福。圖／長庚提供
84歲李阿嬤（左二）今天出院，大同醫護團隊獻上祝福。圖／長庚提供
高雄市立大同醫院1日起由長庚醫療法人接手營運。圖／長庚提供
高雄市立大同醫院1日起由長庚醫療法人接手營運。圖／長庚提供

元旦 微創手術 長庚 阿嬤 高雄市

延伸閱讀

大同要「發股利」買庫藏股

長庚接手高雄大同醫院履約10年 力拚升級重度級急救責任醫院

長庚接手高市大同醫院 陳其邁：嘉惠南高雄80萬人

市立大同醫院經營權交接完成 高市衛生局：持續推動市醫改革

相關新聞

高雄新堀江商圈復活？他見「停車場爆滿排隊」 在地網友揭真相

高雄新堀江商圈過去曾相當熱鬧，不過隨著商圈轉移、店面租金貴，近年已逐漸沒落。不過，一名網友分享，近日到新堀江商圈發現停車場爆滿，人潮絡繹不絕...

影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

高齡84歲李姓阿嬤罹患膽囊結石，原打算過完年再安排手術，未料跨年夜突發劇烈腹痛、伴隨噁心嘔吐，元旦上午家人送往醫院急診，...

高雄林園道路拓寬3倍減少車禍事故、加強排水 民眾喊讚

高雄市林園區廣應街是當地重要聯結道路，過去因道路寬度不足，平均寬度約4至5公尺，造成頻釀交通事故，高雄市工務局為此斥資9...

小琉球海洋志工清海廢 首飾店老闆、退休校長都是成員

小琉球觀光及漁業發達，產生許多廢棄物汙染海洋，小琉球海洋志工隊成立16年，持續清除海廢維護家鄉環境。隊員們來自島上不同行...

屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

屏東縣人口老化及復能需求民眾增加，屏東縣衛生局推動行動復能車，深入各鄉鎮，今再獲中洲建設、印象建設支持，各捐贈1台復能車...

大咖接力！陳其邁說了 不只廣末涼子、金秀賢也會來高雄

高雄市長陳其邁昨在臉書透露，日本重量級女星廣末涼子將擔任第16屆大港開唱的大港女神。陳其邁今天進一步說明，2月有魔力紅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。