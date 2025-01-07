影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

高齡84歲李姓阿嬤罹患膽囊結石，原打算過完年再安排手術，未料跨年夜突發劇烈腹痛、伴隨噁心嘔吐，元旦上午家人送往醫院急診，醫師診斷為急性膽囊炎，立即安排開刀，術後恢復良好，今已出院。

收治該名患者的高雄市立大同醫院醫師葉承熙表示，李阿嬤1個月前在他院診斷為膽囊結石並建議開刀，但她打算農曆年後再手術，因此暫未安排處理；跨年當晚半夜，阿嬤突感右上腹劇烈疼痛並伴隨噁心和嘔吐，原本以為只是一般胃痛，但疼痛持續加劇，1日上午才趕緊前往急診。

經急診檢查及會診，發現為膽結石阻塞發炎，診斷為急性膽囊炎，盡快安排手術治療，取得同意，馬上安排下午進行腹腔鏡膽囊切除手術，考量病人年事已高，術後安排入住加護病房觀察，預後恢復良好。

葉承熙指出，膽結石合併急性膽囊炎是常見病症，急性膽囊炎症狀包括右上腹劇烈疼痛、噁心嘔吐、發燒寒顫和黃疸，病況嚴重可能會導致敗血症或腹膜炎，故切勿輕忽。

葉承熙表示，透過症狀、體格檢查、影像學檢查，如超音波或電腦斷層掃描和血液檢查感染或發炎與否診斷，施以腹腔鏡膽囊切除手術，以防止未來再次發作，且微創手術，亦具有傷口小恢復快優點。

大同醫院長林孟志強調，長庚醫療法人1月1日零時起承接市立大同醫院醫療服務合作計畫，開幕第1天就提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務。

為順利完成醫療銜接，達成醫療不中斷，長庚體系去年12月31日下午起動員超過300位醫護同仁前往大同醫院醫療交接，在有限交接與準備時間內，順利自1月1日零時起無縫延續當晚急診正常運作，並於當日下午及小夜時段完成長庚大同第1例緊急手術、緊急心導管及緊急內視鏡止血。