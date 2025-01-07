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高雄林園道路拓寬3倍減少車禍事故、加強排水 民眾喊讚

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供

高雄市林園區廣應街是當地重要聯結道路，過去因道路寬度不足，平均寬度約4至5公尺，造成頻釀交通事故，高雄市工務局為此斥資9千萬將全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等，已於去年底完工通行，不僅解決當地淹水問題，也提升路人行車及路口通行安全性。

該工程位於林園大坪頂以東地區都市計畫區內，施工範圍自林家路往南至王公路拓寬長度約765.73公尺、寬12公尺計畫道路；工務局表示，經費約為9728萬元，項目為排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌和人行道等工項，可使當地排水系統更完善，解決淹水問題，新設人行道也提升用路人之行車和行人路口通行安全性。

新工處指出，廣應街開闢前因現況道路寬度不足，平均寬度約4至5公尺供通行，近年常有小貨車和機車或自行車發生擦撞的交通事故，拓寬開通後可提升用路人安全行車空間，市府去年9月進行拓寬工程，施工期間面臨各管線遷改停電、排序進場及預埋管線等繁瑣溝通協調，工程最終順利在113年底開放通行。

高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局斥資9千萬將高雄市林園區廣應街全長拓寬為12公尺和改善排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及人行道等。圖／高雄市工務局提供

交通事故 人行道 高雄市

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