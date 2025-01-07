小琉球海洋志工清海廢 首飾店老闆、退休校長都是成員

小琉球觀光及漁業發達，產生許多廢棄物汙染海洋，小琉球海洋志工隊成立16年，持續清除海廢維護家鄉環境。隊員們來自島上不同行業，個個臥虎藏龍，除了觀光業者外，還有手工神冠首飾店老闆、退休校長等，大家目標都是打造家鄉為美麗綠色島。

小琉球海洋志工隊除了6月下旬到9月中旬3個月外，全年無休，每周三中午都會聚集下海清海廢。隊員來自島上各行業，其中最多的是民宿、潛水等觀光業者，每次約10多人出海，分工進行船上及船下作業。

作業地點並不固定，隨機在島上某片海域。船下作業必須要有AOW潛水證照及50支氧氣瓶的潛水經驗，確保安全；潛水深度在20公尺上下，潛水作業時間視深度而定，較淺可維持40、50分鐘，較深則只能待30分鐘。撈起垃圾後，在由船上的人負責整理。

廖姓志工表示，現在垃圾量已比早年少了很多，顯然國人的環保觀念有長足進步，尤其早期很多廢棄漁網，影響海洋生物甚鉅。現在島上觀光已成為重要經濟支柱，居民及業者也都了解唯有保護好環境，觀光發展才能永續。

志工隊是自發性團體，沒有立案、沒有補助，也無強制性，只要有空都能來參與。有位退休校長也時常來幫忙，因為沒有潛水經驗，只能做船上工作，但仍樂此不疲。而志工隊都是透過船潛清除海廢，沒有船長就無法出海執行任務，不少船長也都「出船出力」無私付出。

海洋志工隊長李重震說，船長主要有陳文玉跟鄭志豐2位。鄭志豐是島上有名的香腸伴手禮業者，陳文玉則是身兼數職的船長，除了駕船掌舵，還精通繩結，是手工神冠、神飾店的老闆，更身兼琉球鄉自然人文生態觀光協會總幹事，曾推動琉行環保杯，是志工隊重要成員之一。