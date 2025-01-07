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屏東推行動復能車巡迴社區 企業響應再捐兩台復能車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣在地建商響應衛生局推動行動復能服務，各捐贈一輛行動生活復能車，服務量能再升級，縣長周春米（右四）出席捐贈典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣在地建商響應衛生局推動行動復能服務，各捐贈一輛行動生活復能車，服務量能再升級，縣長周春米（右四）出席捐贈典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣人口老化及復能需求民眾增加，屏東縣衛生局推動行動復能車，深入各鄉鎮，今再獲中洲建設、印象建設支持，各捐贈1台復能車，加上現有5台，共7台行動復能車投入，提供民眾復能服務與衛教指導，服務量能再升級。

屏東縣長周春米說，屏東縣地形狹長，許多鄉鎮位處偏遠且復能資源不足，縣府媒合企業資源，從2023年2月21日起推動行動生活復能照護模式，結合衛生所醫師、護理師及物理治療團隊巡迴社區，提供民眾復能服務及衛教指導，提升服務的可近性及便利性。

衛生局表示，行動復能車加上今天捐贈2台，共7台，均來自企業民間捐贈，中洲建設、印象建設與屏東縣建築開發商業同業公會，均各捐贈兩台，感謝社會大眾愛心。捐贈車輛外，也包括車上服務設備與儀器，一台約250萬元。

今舉行捐贈儀式，中洲建設、印象建設均為捐贈第二輛，中洲建設董事長黃啟倫說，2024年屏東縣進入超高齡社會，縣府在兩年前推動行動復能車，當時捐贈一輛，這次有機會再捐贈第二輛，社會有需要，回饋社會，「哪裡有需要，哪裡奉獻」。

印象建設董事長王世賢說，印象建設是在地建商，相挺縣府。縣府推動行動復能車，許多外縣市朋友詢問他屏東復能車的方式，深獲大家好評。

衛生局長張秀君說，社區行動生活復能政策推動後廣受民眾熱烈迴響，去年獲行政院第7屆政府服務獎的社會創新共融獎項，行動復能車巡迴32鄉鎮，琉球鄉衛生所有復能相關設備資源，村里涵蓋率86％，服務超過4萬人次，有140多人經行動復能車服務後，轉介到醫院就醫治療。

屏東縣物理治療師公會理事長竇文宏說，行動生活復能車內有循環機、電療、電熱毯，雷射治療椅，運動設備等，巡迴各鄉鎮，一車有兩名物理治療師，1月9日開始7台車巡迴，一場次2小時，每場次可服務約20位民眾，不收費，也導入衛教宣導。

屏東縣推動行動復能生活車，物理治療師兩人一組，開車巡迴各鄉鎮，車上放滿各式裝備儀器。記者劉星君／攝影
屏東縣推動行動復能生活車，物理治療師兩人一組，開車巡迴各鄉鎮，車上放滿各式裝備儀器。記者劉星君／攝影
屏東縣在地建商響應衛生局推動行動復能服務，各捐贈一輛行動生活復能車，服務量能再升級，今天舉行捐贈儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣在地建商響應衛生局推動行動復能服務，各捐贈一輛行動生活復能車，服務量能再升級，今天舉行捐贈儀式。記者劉星君／攝影

屏東縣 衛生局 衛生所 醫師

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