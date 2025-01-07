影／愛河畔蛇年主燈滿24歲 「它不是蛇」引發熱議

2001年設置在高雄愛河畔的蛇年主燈「鰲躍龍翔」，今年已經24歲了，雖然它不是蛇，外觀是魚頭龍身，但因蛇年即將到來，近日又引發民眾關注。民代說，高雄燈會是觀光盛會，市府要不斷創新。高市觀光局說，今年的高雄燈會主題將與可愛的「吉伊卡哇」聯名，將限時在愛河灣展出23天。

由中央主辦的台北燈會（後來改稱台灣燈會）2001年首度移師高雄舉辦，時稱為高雄燈會；當年以神話動物鰲魚為造型製作主燈「鰲躍龍翔」，燈會結束後原地保存在高雄市前金區的愛河畔。

「鰲躍龍翔」在愛河畔豎立24年但因龍頭魚身的外表，民眾難以聯想它其實是蛇年的燈會主燈，直到近日因農曆的蛇年即將到來，有網友提起「愛河畔的蛇年主燈24歲了」，才又勾起許多人的回憶，引發熱烈討論。

有網友說「等等，它是蛇？」「那隻明明就是暴鯉龍」、「它真的不像蛇，像一條魚」，也有人說「對那時候印象很深刻，主燈第一次辦在高雄，整個愛河周遭都是壯觀人海」、「想當年還在國賓打工，包廂客人最愛在窗邊看，歲月不饒人」。

「鰲躍龍翔」已成為愛河畔指標景觀之一，目前夜間維持燈光亮起狀態，許多觀光客來到愛河，都會駐足打卡拍照；觀光局會派人定期巡查，如果發現燈光出現故障，就立刻修繕。

網友也好奇今年高雄燈會是否以蛇生肖為主燈？觀光局說，今年2025高雄燈會將在1月25日至2月16日，由「吉伊卡哇」們在愛河灣及16至18號碼頭盛大登場，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，邀請旅客與市民一同欣賞屬於高雄的港灣美景與文化。