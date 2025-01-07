大咖接力！陳其邁說了 不只廣末涼子、金秀賢也會來高雄
高雄市長陳其邁昨在臉書透露，日本重量級女星廣末涼子將擔任第16屆大港開唱的大港女神。陳其邁今天進一步說明，2月有魔力紅，3月底櫻花季還有金秀賢受邀，另超級大咖「吉伊卡哇」過年期間會在愛河灣現身，盼利用複合活動行銷高雄。
市長陳其邁今早主持市政會議，開會前提及近期預計造訪高雄的大咖藝人。他表示，3月底櫻花季浪漫音樂節（非官方）邀請大家都非常喜歡的韓國藝人金秀賢，同時大港開唱有廣末涼子，2月還有魔力紅樂團開唱。
陳其邁說，現在很多大型演唱會都在高雄舉行，有一些團體在舉辦演唱會，或者市府舉辦活動的時候，就會產生一些壓力，「我們會嚴陣以待」。
陳其邁表示，2、3月天氣很冷的時間，能夠到南部走一走，順便聽演唱會，又可以觀光或品嘗美食等，在南部更自在。過年期間冬日遊樂園，這次安排超級大咖吉伊卡哇在愛河灣與大家見面，希望藉此提升高雄市的觀光。
陳其邁另以上個月中央公園舉辦的耶誕節為例，附近商圈旅店爆滿，新堀江也吸引非常多人潮，希望利用這種複合式活動，讓歌迷、觀光客都能體驗不同感受，行銷高雄。
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