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高雄「過好年」 30商圈迎春 三鳳中街打頭陣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市府經發局昨會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，各大商圈都有精心規畫的年節活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市府經發局昨會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，各大商圈都有精心規畫的年節活動。記者徐白櫻／攝影

高雄市經發局昨與30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，1月11日由三鳳中街商圈打頭陣，各大商圈推出特色商品。業者說，春節買氣已湧現，今年干貝、堅果產品略漲，其他年貨商品價位持平，來傳統年貨市集感受喜慶氛圍。

三鳳中街商圈理事伍進昌說，三鳳中街是全台最大年貨大街，近日已出現購買人潮，他假日開店營業，忙到一整天沒時間吃飯；今年年貨價格漲跌不一，日本干貝、堅果約漲價1成，但鮑魚略為下降，烏魚子、香菇等類商品價格持穩，商品多樣可選擇，11日購物還有市府蛇年小紅包可領。

經發局長廖泰翔說，高雄市去年營利事業銷售總額有望突破歷史新高，達到6兆元，相關投資逐步落地，產業發展愈來愈好。現在消費者帶手機出門，不一定會帶錢包，今年致力提升電子支付普及率，讓各大商圈成為數位支付示範點。

新堀江、美濃、六龜、甲仙、鹽埕等地商圈準備精美年貨齊聚市府四維行政中心，經發局長廖泰翔、大高雄觀光商圈總會理事長王文雄等人宣布，今年規模比以往盛大，結合30商圈推出過好年系列，從年貨到美食，給消費者多樣化購物選擇。

經發局指出，過好年系列包含春節拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集，詳細資訊可查詢商圈粉絲專頁查詢。

年貨大街 消費者 高雄市

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