高鐵屏東特區2聯外道 年底完工

高鐵南延屏東，打造車站特定區都市計畫開發，國際棒球場、屏東科學園區、屏科實中等，因應道路需求，縣府盤點高鐵特定區計畫道路6案，其中一案攸關屏科實中聯外道路，2-1、2-13計畫道路昨動土，預計今年底完工，其他5案3月動工，預計兩年內完工。

縣長周春米說，屏東高鐵車站特定區300公頃，包括六塊厝高鐵站、屏東科學園區、經濟部加工出口區科技園區擴區、屏科實驗中學、國際棒球場等，盤點周遭聯外道路，4案由內政部國土署補助，2案由交部公路局補助，6案總經費27.85億。

周春米說，屏科實中周邊2-1、2-13道路，因應屏科實中第一期預計明年完工，預計今年底完工，讓通勤通學安全。另外，5項計畫道路今年3月動工，兩年可完工，屆時將有新面貌。

南科管理局長鄭秀絨說，道路先行，道路開通對屏東科學園區、屏科實中是很大助益，園區開發物暢其流，交通很重要。屏東科學園區現有5家廠商，去年動工1家，今年上半年會動工1家，持續招商。

高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路新闢道路，全長979公尺、路寬20公尺。屏東縣議員李世斌說，高鐵屏東特區聯外道路完工後，對屏東市整體發展都有助益，相當期待。縣議員陳揚說，有建設是好事，主體屏東高鐵站何時進駐，是大家關切的。