快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

馬公北辰市場西側違建 澎縣府完成拆除

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖馬公北辰市場西側商家占用騎樓與搭建遮陽棚等違建，澎湖縣政府今天下午進行拆除，商家並未抗爭；警方出動近60名警力現場戒護，拆除過程進行順利。

澎湖縣政府清道專案小組下午在市場營業結束告一段落後，出動怪手與切割器等設備，在近60位警方現場戒護下，進行拆除。商家未出現抗議行動，主動拉下捲門，讓拆除工作順利進行，但也吸引不少民眾在旁圍觀。

馬公北辰市場西側商家占用騎樓及搭建遮陽棚等擺設貨品銷售，遭民眾多次向監察院陳情，監院曾2度派人抵澎查案。澎湖縣政府去年7月執行違建物拆除和清理占用騎樓攤架等，商家認為沒有時間準備，縣府延緩2個月，9月間再以「澎湖縣北辰商家自治管理協會」向議會請願，也決議再順延至去年12月底，並希望能否比照台北市華西街模式，在市場加蓋頂棚的可行性。

澎湖縣政府在監察院的糾舉壓力下，通知市場西側商家今天進行拆除，整排商家4日掛出紅色布條抗議澎湖縣政府及馬公市公所「一市兩治、執法不公」，引發民眾側目。

澎湖縣 馬公 騎樓

延伸閱讀

遮陽棚違建將拆除 馬公北辰市場西側商家抗議

大火燒出超級違建 屏東東港安泰醫院10年來安檢申報都「合格」

屏東縣府將拆東港安泰醫院違建 院長蘇清泉：依法配合辦理

安泰醫院大火釀9死「院內近一半建築違建」 縣府將拆除

相關新聞

高鐵特定區屏科實中周邊兩條道路今動土 預計年底完工

高鐵南延屏東，打造車站特定區都市計畫開發，國際棒球場、屏東科學園區、屏科實中等，因應道路需求，縣府盤點高鐵特定區計畫道路...

高雄30商圈「過好年」 三鳳中街年貨大街11日打頭陣

高雄市經發局今天會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，1月11日由三鳳中街商圈打頭陣，各大商圈推出特色商...

高雄港迎接2025年郵輪熱潮 8航次國際郵輪熱鬧開航

高雄港團隊招商成效顯著，今年1至2月即將迎接8航次國際郵輪相繼靠泊，由愛達郵輪史黛拉號、挪威郵輪天空號、璽寶郵輪安可號、...

金門霧中歲月特展探老街戒嚴記憶 盼接觸更多受難者

「霧中歲月」團隊以金門戒嚴時期政治檔案、當事人訪談為基礎，與在地藝術家策展，展覽也呈現1950年代金門金城鎮與政治案件相...

星期評論／活出眷村魂 改造避免走味

高雄眷村「以住代護」政策推行11年，吸引民間力量入住修繕繼而保存，破敗的老眷舍煥然一新，但陸續進駐商業店面，流失文化內涵...

七木書房將熄燈 艸魚禾堂試營運

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，還曾入選大學考題，但獨立書店經營不易，勝利星村「七木人文空間書房」營業至1月26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。