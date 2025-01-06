澎湖南方四島國家公園海域 加強取締違規採捕

澎湖南方四島國家公園海域，漁業資源豐富，海洋國家公園管理處去年底在東吉海域巡查時，發現有違規採捕的網漁船，涉違反漁業法相關規定，將搜證相關資料移送漁業主管機關裁處。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處發布新聞指出，去年12月29日執行澎湖南方四島國家公園巡查時，在東吉東側海域監控發現從事違規採捕的拖網漁船，該船涉嫌違反漁業法規定，相關取證資料將移送漁業主管機關裁量。

海管處表示，時序進入冬季，大批土魠鰆、白腹鰆等季節洄游魚群，隨著洋流南下來到澎湖南海水域。為確保合法漁船合規作業，東吉管理站會依據海況、天氣預報及民眾通報，彈性調整巡查或增加保育巡查，單單在今年1月5日巡航至東吉嶼及鋤頭嶼海域時，紀錄有8艘次從事傳統季節洄游魚種撈捕作業漁船。

海管處表示，澎湖南方四島國家公園為兼顧資源保育、區域發展與居民權益，於國家公園內許可既有傳統季節洄游性漁業活動，以確保合法漁民的生計與海洋生態共存，實現生態保育及漁業經濟的雙贏目標。

海管處呼籲，在國家公園範圍內禁止電、毒、炸及潛水打魚，經漁業主管機關公告禁止管制的漁業活動，如近岸3浬內從事拖網等違規行為，以及娛樂漁業漁船、遊艇、自用小船及載客小船，勿在國家公園範圍從事釣魚活動，均將嚴格取締。

海管處指出，113年度迄今已執行澎湖南方四島海域巡查243次，空拍機巡查27次，取締違法捕撈行為人145人次，勸導58人次，裁處罰鍰55人次。