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高雄港迎8航次國際郵輪 預計帶來近2萬人次觀光

中央社／ 高雄6日電

高雄港今年1至2月即將迎接8航次國際郵輪相繼靠泊，帶來新氣象。台灣港務股份有限公司表示，隨著郵輪熱潮展開，預計帶來近2萬人次觀光人潮，可為在地旅遊挹注觀光商機。

台灣港務股份有限公司今天新聞稿表示，高雄港今年1至2月即將迎接8航次國際郵輪相繼靠泊，由愛達郵輪史黛拉號、挪威郵輪天空號、璽寶郵輪安可號、銀海郵輪銀葉號、大洋郵輪里維拉號及荷美郵輪諾丹號等多艘頂級郵輪輪番登場。

今年首艘首航高雄港的國際郵輪「愛達郵輪史黛拉號（AIDAstella）」，將於1月16日率先登場，船身搭載亮麗喜氣紅唇與藍眼睛的彩繪設計，與姊妹船「愛達貝拉號（AIDAbella）」如出一轍，將再度點亮高雄港。

「挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）」及「璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）」將於1月21日同日靠泊高雄港，創下高雄港旅運中心首次同日迎接兩艘首航郵輪的新紀錄。

「荷美郵輪諾丹號（Noordam）」總噸數達8.3萬噸，可搭載近2000名旅客，將於2月23日首航高雄港，是今年高雄港國際郵輪預報中，噸位最大的掛靠郵輪。

高雄港務分公司去年起延伸旅運中心登船廊道125公尺，雙郵輪同時靠泊時，其中一艘郵輪旅客可藉由登船廊道至旅運中心進行出入境通關，郵輪雙靠當日將正式啟用，未來可同時服務1大型及1中型郵輪雙靠使用登船廊道，為高雄港旅運中心服務品質再升級。

為了迎接國際郵輪旅客，高雄港務分公司除協調CIQS及航港局等單位配合相關事宜，另與高雄市政府海洋局攜手合作，於郵輪到港期間，展現精彩迎賓表演，歡迎首航郵輪旅客蒞臨，並安排春聯書法教學。

台灣港務股份有限公司表示，隨著郵輪熱潮展開，預計帶來近2萬人次觀光人潮，可為高雄在地旅遊挹注觀光商機，高雄港務分公司將持續優化旅運設施，並提升港口服務品質，以吸引更多國際郵輪到訪。

郵輪 高雄港

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