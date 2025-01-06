高鐵特定區屏科實中周邊兩條道路今動土 預計年底完工
高鐵南延屏東，打造車站特定區都市計畫開發，國際棒球場、屏東科學園區、屏科實中等，因應道路需求，縣府盤點高鐵特定區計畫道路6案，其中一案攸關屏科實中聯外道路，2-1、2-13計畫道路今動土，預計年底完工，其他5案3月動工，預計兩年內完工。
縣長周春米說，屏東高鐵車站特定區有近300公頃，包括六塊厝高鐵站、屏東科學園區、經濟部加工出口區科技園區擴區、屏科實驗中學、國際棒球場。
周春米說，高鐵特定區內最早動工是經濟部科技園區擴區，當時行政院長陳建仁主持動土，也有提到，園區對外道路很重要，趕快部署準備，她上任後，盤點周遭聯外道路新闢、拓建，4案由內政部國土署補助，2案由交通部公路局補助，6案總經費27.85億元。
周春米說，規畫六案道路，最早起跑是屏科實中周邊2-1、2-13道路，因應屏科實中校區第一期預計明年完工，校區使用後，對外聯外道路要安全，今天動土後預計年底完工。另外，5項計畫道路今年3月動工，順利話兩年可以完工，屆時將有新面貌。
南科管理局長鄭秀絨說，道路先行，道路開通對屏東科學園區、屏東實驗中學是很大助益，園區開發物暢其流，交通很重要。行政院經濟會議上周通過大南方新矽谷，屏東土地規畫不錯，還有不少潛力可以開發。
鄭秀絨說，屏東科學園區現在有五家廠商，去年動工一家，今年上半年會動工一家，持續招商，預估很快會額滿。大南方新矽谷，不是只有產業，相關配套交通，住宅，醫療等，都會整體規畫。
工務處指出，高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路是新闢道路，全長979公尺、路寬20公尺，分為東西向「2-1號道路」西起自2-13號道路，往東至1-6號道路（凌雲路）止，長度約555公尺。南北向「2-13號道路」北起自1-1號道路（光大三巷），往南至1-2號道路止，長度約424公尺。
工務處指出，道路完工通車後，除能提供校園與運動園區交通使用，亦能串聯周遭道路，建立完整交通路網服務及友善行人空間，有效促進地方發展。
另「高鐵屏東特區1-1計畫道路拓建工程」等5案道路拓建工程，辦理發包，今年3月陸續動工，預計2026年12月全線完工通車，屆時串連高鐵車站、六塊厝車站、運動園區、屏東科技園區及屏東科學園區等，提升屏東市區西北側外環道路整體效益，減少市區及高鐵特區道路車流及壅塞情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言