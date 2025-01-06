高鐵特定區屏科實中周邊兩條道路今動土 預計年底完工

高鐵南延屏東，打造車站特定區都市計畫開發，國際棒球場、屏東科學園區、屏科實中等，因應道路需求，縣府盤點高鐵特定區計畫道路6案，其中一案攸關屏科實中聯外道路，2-1、2-13計畫道路今動土，預計年底完工，其他5案3月動工，預計兩年內完工。

縣長周春米說，屏東高鐵車站特定區有近300公頃，包括六塊厝高鐵站、屏東科學園區、經濟部加工出口區科技園區擴區、屏科實驗中學、國際棒球場。

周春米說，高鐵特定區內最早動工是經濟部科技園區擴區，當時行政院長陳建仁主持動土，也有提到，園區對外道路很重要，趕快部署準備，她上任後，盤點周遭聯外道路新闢、拓建，4案由內政部國土署補助，2案由交通部公路局補助，6案總經費27.85億元。

周春米說，規畫六案道路，最早起跑是屏科實中周邊2-1、2-13道路，因應屏科實中校區第一期預計明年完工，校區使用後，對外聯外道路要安全，今天動土後預計年底完工。另外，5項計畫道路今年3月動工，順利話兩年可以完工，屆時將有新面貌。

南科管理局長鄭秀絨說，道路先行，道路開通對屏東科學園區、屏東實驗中學是很大助益，園區開發物暢其流，交通很重要。行政院經濟會議上周通過大南方新矽谷，屏東土地規畫不錯，還有不少潛力可以開發。

鄭秀絨說，屏東科學園區現在有五家廠商，去年動工一家，今年上半年會動工一家，持續招商，預估很快會額滿。大南方新矽谷，不是只有產業，相關配套交通，住宅，醫療等，都會整體規畫。

工務處指出，高鐵屏東特區2-1及2-13計畫道路是新闢道路，全長979公尺、路寬20公尺，分為東西向「2-1號道路」西起自2-13號道路，往東至1-6號道路（凌雲路）止，長度約555公尺。南北向「2-13號道路」北起自1-1號道路（光大三巷），往南至1-2號道路止，長度約424公尺。

工務處指出，道路完工通車後，除能提供校園與運動園區交通使用，亦能串聯周遭道路，建立完整交通路網服務及友善行人空間，有效促進地方發展。