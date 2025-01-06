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高雄30商圈「過好年」 三鳳中街年貨大街11日打頭陣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
經發局長廖泰翔（中）率業者宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，三鳳中街商圈打頭陣。業者說，今年年貨價格起伏不大，烏魚子持平，鮑魚反而變便宜。記者徐白櫻／攝影
經發局長廖泰翔（中）率業者宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，三鳳中街商圈打頭陣。業者說，今年年貨價格起伏不大，烏魚子持平，鮑魚反而變便宜。記者徐白櫻／攝影

高雄市經發局今天會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，1月11日由三鳳中街商圈打頭陣，各大商圈推出特色商品、伴手禮與道地美食特色。業者說，春節買氣已經湧現，今年干貝、堅果產品略漲，其他年貨商品價位持平，一定要來傳統年貨市集感受喜慶氛圍。

新堀江、美濃、六龜、甲仙、鹽埕等地商圈各自準備精美年貨齊聚高雄市府四維行政中心，經發局長廖泰翔、大高雄觀光商圈總會理事長王文雄等人宣布，今年規模比以往更盛大，共結合30商圈推出過好年系列活動，從年貨到特色美食，提供消費者多樣化購物選擇。

廖泰翔表示，高雄市去年營利事業銷售總額有望突破歷史新高，達到6兆元，相關投資也逐步落地，產業發展愈來愈好。此外，現在消費者帶手機出門，不一定會帶錢包，今年將致力提升電子支付普及率，讓各大商圈成為數位支付示範點。

三鳳中街商圈理事伍進昌說，三鳳中街是全台最大年貨大街，近日已經出現購買人潮，像他假日也開店營業，忙到一整天沒時間吃飯；今年年貨價格漲跌不一，日本干貝、堅果約漲價1成，但鮑魚略為下降，烏魚子、香菇等類商品價格持穩，商品多樣可選擇，11日購物還有市府蛇年小紅包可領。

經發局指出，過好年系列活動包含春節拓印、DIY手作、舞台表演及年貨市集等活動，邀請消費者在採買年貨之際共享歡樂氛圍，詳細資訊可查詢商圈粉絲專頁查詢。

六龜有山茶及新鮮蓮霧可採買。記者徐白櫻／攝影
六龜有山茶及新鮮蓮霧可採買。記者徐白櫻／攝影
高雄市府經發局今天會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，各大商圈都有精心規畫的年節活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市府經發局今天會同30個商圈宣布「2025高雄過好年」系列活動起跑，各大商圈都有精心規畫的年節活動。記者徐白櫻／攝影
甲仙商圈的芋頭商品多元，有芋粿及芋餅等選擇。記者徐白櫻／攝影
甲仙商圈的芋頭商品多元，有芋粿及芋餅等選擇。記者徐白櫻／攝影

年貨大街 消費者 高雄市

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