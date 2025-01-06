高雄港迎接2025年郵輪熱潮 8航次國際郵輪熱鬧開航

高雄港團隊招商成效顯著，今年1至2月即將迎接8航次國際郵輪相繼靠泊，由愛達郵輪史黛拉號、挪威郵輪天空號、璽寶郵輪安可號、銀海郵輪銀葉號、大洋郵輪里維拉號及荷美郵輪諾丹號等多艘頂級郵輪輪番登場，為高雄港帶來新氣象，揭開2025年度海上盛宴新篇章。

2025年度首艘首航高雄港的國際郵輪，愛達郵輪史黛拉號（AIDAstella），將在1月16日率先登場，船身搭載亮麗喜氣紅唇與藍眼睛的彩繪設計，與其姊妹船愛達貝拉號（AIDAbella）如出一轍。

挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）及璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）將在1月21日同日靠泊高雄港，創下高雄港旅運中心首次同日迎接兩艘首航郵輪的新紀錄。

其中挪威郵輪天空號將在1月21日（首航）、1月28日（除夕）及2月20日三度靠泊高雄港，與高雄港共同迎接農曆新年，而璽寶安可號將在高雄港停留2天1夜（1月21日至22日）。

銀海郵輪多次獲得最佳小型船的殊榮，是高端奢華的精緻遊輪，銀葉號（Silver Whisper）2018年進行大規模改裝，船員與乘客比近1:1，為旅客提供尊榮的海上體驗，2019年首航高雄港，2023年二訪高雄港，今年1月24日將三訪高雄港，本次航程自香港出發，行經基隆港、高雄港，再南下前往菲律賓，展開亞太文化探索之旅。

大洋郵輪里維拉號（Riviera）去年首航高雄港後並二度造訪，可見去年到訪之旅對高雄港市留下美好印象，今年1月29日（初一）將三訪高雄港歡度農曆新年，本次航程自香港出發，行經高雄港、基隆港，再北上前往日本、中國及韓國等地，讓旅客於郵輪上一邊品味佳餚，一邊飽覽東亞風光。

荷美郵輪諾丹號（Noordam）由世界前四大的義大利著名造船公司芬坎蒂尼集團（Fincantieri S.p.A.）建造，總噸數達8.3萬噸，可搭載近2000名旅客，以歐式典雅風格聞名，2月23日將首航高雄港，是今年高雄港國際郵輪預報中，噸位最大的掛靠郵輪。