快訊

成效102%！揭黑熊學院公益平台違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

金門霧中歲月特展探老街戒嚴記憶 盼接觸更多受難者

中央社／ 金門6日電

「霧中歲月」團隊金門戒嚴時期政治檔案、當事人訪談為基礎，與在地藝術家策展，展覽也呈現1950年代金門金城鎮與政治案件相關遺址；團隊表示，盼接觸更多受難者，協助申請賠償等資源。

「霧中歲月」團隊日前以金門戒嚴時期政治案件、當事人訪談等為基礎，邀請金門在地藝術創作者共同策畫「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展；展覽中也呈現1950年代金城地區許多老一輩人政治記憶。

團隊今天接受中央社記者訪問表示，1950年代來到金門的軍方，因缺少資源大量占用金門民宅、廟宇等作為辦公場所，當時許多金門人「下南洋」而空出住所也包括在內，這段占用民宅時間大約持續10年。

團隊舉例，現在南門天后宮旁一處廢棄閩厝，過去被軍方占用作為訊問政治犯場所，通常閩厝中神明廳位置應是視野開闊，但卻被軍方突兀地加上一面水泥牆，避免民眾能從外看到內部空間。

團隊表示，金城地區可以看到當時訊問、審判與執行的部分遺址，許多是在地80歲以上長者帶領團隊指認，當時受難者遊街路線許多長者也有印象，因為當時軍樂隊會吹奏小喇叭開道，而小喇叭是金門過去沒有出現過的樂器。

團隊也表示，即使不少長者知道過去有發生政治案件，但金門有申請平反或賠償等的人數不多，因為過去政府宣傳很仰賴政治犯團體，其中幾乎沒有金門、馬祖人的參與；團隊也說，期待透過此次展覽，接觸更多受難者或家屬，團隊將義務協助申請解密檔案、賠償等資源。

「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展在金門蓊蓊書店與橫青商行展至今年2月9日，觀展時間以商家營業時間為主；團隊表示，可透過電子郵件（kinmenpeace@gmail.com）與團隊聯繫，團隊可協助申請所需資源。

受難者 團隊 金門

延伸閱讀

今年多場火災讓消防員奔波 金門新年以來火警已18件

推動初期免費！金門新增16處、85座電動車充電樁

金門高陽路兩機車衝撞「零件灑滿地」 釀一死一重傷

金門浯島城隍廟百年首見「立筊」神蹟 信眾稱奇

相關新聞

200計程車陳情 盼高雄機場開放載客

未領機場排班登記證的巡迴計程車依法不得進入機場載客，高雄機場去年嚴格執法後引發反彈，搭非排班計程車的旅客，只能步行15分...

星期評論／活出眷村魂 改造避免走味

高雄眷村「以住代護」政策推行11年，吸引民間力量入住修繕繼而保存，破敗的老眷舍煥然一新，但陸續進駐商業店面，流失文化內涵...

七木書房將熄燈 艸魚禾堂試營運

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，還曾入選大學考題，但獨立書店經營不易，勝利星村「七木人文空間書房」營業至1月26...

昨天賴瑞隆今天邱議瑩 全瞄準林岱樺選區拜年搶票

民進黨高雄市長提名之爭愈來愈熱鬧，昨天前鎮、小港選區立委賴瑞隆前往林園市場發送春聯，今天大旗美選區立委邱議瑩也前往大寮成...

屏東綠鬣蜥氾濫如「侏羅紀公園」 獵龍達人出手不掛零：多到載不完

屏東氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到當地被戲稱為「侏羅紀公園」。不少現役獵龍達人已有5年以上資歷，發展出既定獵龍模式...

高雄晴天卻淹水「機車無法通過」 水公司澄清：非破管

高雄岡山火車站前方路面，昨天中午天氣放晴卻淹水，路過的車輛紛紛涉水通過，民眾一度以為是工程施工挖破管線，自來水公司表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。