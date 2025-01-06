金門霧中歲月特展探老街戒嚴記憶 盼接觸更多受難者

「霧中歲月」團隊以金門戒嚴時期政治檔案、當事人訪談為基礎，與在地藝術家策展，展覽也呈現1950年代金門金城鎮與政治案件相關遺址；團隊表示，盼接觸更多受難者，協助申請賠償等資源。

「霧中歲月」團隊日前以金門戒嚴時期政治案件、當事人訪談等為基礎，邀請金門在地藝術創作者共同策畫「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展；展覽中也呈現1950年代金城地區許多老一輩人政治記憶。

團隊今天接受中央社記者訪問表示，1950年代來到金門的軍方，因缺少資源大量占用金門民宅、廟宇等作為辦公場所，當時許多金門人「下南洋」而空出住所也包括在內，這段占用民宅時間大約持續10年。

團隊舉例，現在南門天后宮旁一處廢棄閩厝，過去被軍方占用作為訊問政治犯場所，通常閩厝中神明廳位置應是視野開闊，但卻被軍方突兀地加上一面水泥牆，避免民眾能從外看到內部空間。

團隊表示，金城地區可以看到當時訊問、審判與執行的部分遺址，許多是在地80歲以上長者帶領團隊指認，當時受難者遊街路線許多長者也有印象，因為當時軍樂隊會吹奏小喇叭開道，而小喇叭是金門過去沒有出現過的樂器。

團隊也表示，即使不少長者知道過去有發生政治案件，但金門有申請平反或賠償等的人數不多，因為過去政府宣傳很仰賴政治犯團體，其中幾乎沒有金門、馬祖人的參與；團隊也說，期待透過此次展覽，接觸更多受難者或家屬，團隊將義務協助申請解密檔案、賠償等資源。

「霧中歲月—白色年代的金門往事」特展在金門蓊蓊書店與橫青商行展至今年2月9日，觀展時間以商家營業時間為主；團隊表示，可透過電子郵件（kinmenpeace@gmail.com）與團隊聯繫，團隊可協助申請所需資源。