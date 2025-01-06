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七木書房將熄燈 艸魚禾堂試營運

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
由八年級生創辦「艸魚禾堂」進駐屏東勝利星村，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
由八年級生創辦「艸魚禾堂」進駐屏東勝利星村，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，還曾入選大學考題，但獨立書店經營不易，勝利星村「七木人文空間書房」營業至1月26日，讓人不捨，但也有好消息，八年級生創辦「艸魚禾堂」昨起試營運，將打造複合式藝文中心。

屏東縣府文化處長吳明榮說，勝利星村每年流動率店家約5到8％，是正常的商業運轉，目前店家營業額表現不差，店家95％以上都是屏東人，最近一波的招商，知名品牌勃肯鞋將進駐。

位在孫立人將軍行館一樓的「艸魚禾堂」，來自高雄的28歲蘇以透創辦，他大學時期雙主修台灣文學、大眾傳播，在中部求學、工作，之後回到高雄，也曾經營過設計公司，來到屏東經營獨立書店，是為了傳承家族記憶，店名取名艸魚禾堂，是以「蘇」字拆解，也取其雙關，蘇、書。

蘇以透說，店內以侘寂禪意裝潢和書籍的筆墨紙香為主，還有座位區，讓讀者閱讀歇息，未來導入輕食供應，結合胞姊蘇鴆彌擅長的和菓子，後館有各式教室空間與演講廳，帶給大家不同的閱讀體驗。

艸魚禾堂開始試營運，經營5年的七木人文空間書房店則即將歇業。店主、屏東縣議員李世斌說，七木專精生態領域，傳遞自然保育觀念，比較小眾，5年辦100場活動，近年網路衝擊，人事成本高，勝利星村較缺乏與屏東人日常連結，假日人潮雖多，但平日人潮較少，獨立書店經營不容易。

縣府文化處指出，勝利星村招商率逾8成，逾百個品牌種類多元，策略上透過四季節慶和舊好勝市集，以及品牌聯名，例如新開幕的王船文化館與勝利星村大頭叔叔推聯名商品，也藉由拍攝短影音、百貨公司快閃等活動做行銷。

勝利星村 屏東縣 獨立書店

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