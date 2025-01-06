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200計程車陳情 盼高雄機場開放載客

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄、台南及屏東縣計程車客運商業同業公會的代表，昨天下午遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南。記者王勇超／攝影
高雄、台南及屏東縣計程車客運商業同業公會的代表，昨天下午遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南。記者王勇超／攝影

未領機場排班登記證的巡迴計程車依法不得進入機場載客，高雄機場去年嚴格執法後引發反彈，搭非排班計程車的旅客，只能步行15分鐘到大業北路上車，高雄、台南及屏東縣的計程車客運商業同業公會昨號召逾200輛計程車爭取開放；高雄航空站表示，持續溝通。

高市交通局表示，目前在機場對面的高捷小港機場站出口，已有10公尺黃線供車輛臨停使用，後續將再新增2格專供計程車上客，規畫以人等車方式運作，提高車輛周轉效率。

昨天下午1時許，逾200輛計程車在大業北路集結陳情，運匠頭綁抗議布條，大喊「尊重乘客選擇」、「修舊法、顧權益」，遞交陳情書給高雄國際航空站主任傅耀南後，開車繞行小港機場外環道1圈，警方動員70人維護秩序，陳情過程過程平和，未影響交通。

小港機場現僅開放排班計程車載客，未領有排班證的多元化計程車，必須在距離機場約15分鐘路程的大業北路接客，旅客大嘆不便，高雄市計程車客運商業同業公會理事長王冠懿也抨擊此舉「很不公平」，讓很多外國旅客認為不合理。

昨天陳情現場，記者直擊1名香港籍女旅客為了搭乘多元計程車，身揹後背包及側背包，推著行李箱從小港機場走到大業北路的多元計程車停等區，女子說，先前來台灣可在機場搭乘預約的多元計程車，「但現在不行，很不方便」。

多元計程車司機說，市府雖在大業北路規畫停等區，讓多元計程車在此載客，但目前的停等區只夠停2輛車，根本不夠停，希望能擴充停車位置。

市議員張博洋說，交通部應主動出面協調，讓司機權益、外國觀光客的乘車體驗及國人的觀感能找到平衡點。市議員白喬茵說，台灣的法令還活在機場排班攬客的時代，應與時俱進修正，順應乘客的使用需求。

高雄航空站主任傅耀南說，對於公會訴求預約計程車可否比照租賃車，得以進入機場載客，將由法制單位研究解套的可行性。

小港機場 計程車司機

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