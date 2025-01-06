星期評論／活出眷村魂 改造避免走味

高雄眷村「以住代護」政策推行11年，吸引民間力量入住修繕繼而保存，破敗的老眷舍煥然一新，但陸續進駐商業店面，流失文化內涵和人文溫度，還帶來酒客喧擾、停車等問題；眷村保存的核心價值，該如何避免「走味」？

高市文化局2014年推出以住代護的眷村改造計畫，吸引許多建築師、設計師、文創工作者或築夢者進駐，並藉眷村導覽及體驗活動，讓廢棄老眷舍重新活絡，不過土地屬國防部，文化局是代管角色，後續導向商業運轉模式，收租金且下修駐村年齡，年滿20歲即可申請，簽約年限放寬到10年，旅宿、餐飲、書店、出版業及文創產業皆可申請。

眷村駐村業者陸續開設咖啡店、餐酒館、義大利麵，在缺乏分區管理下，噪音干擾、停車糾紛頻傳，甚至有業者為能在期限內回收成本，無視相關法令違規攬客，衍生諸多亂象，最近即躍上社會新聞版面。

反觀，屏東的勝利新村活化雖比高雄眷村晚，卻後發先至，究其原因，固然因屏東眷村土地歸屬地方政府，縣府得以全力挹注資源扶持活化，更重要的是精選優質商家進駐，並從「眷村魂」出發，發揮群聚效應後，成為眷村活化成功案例。

高雄的眷村缺全盤規畫，沒做出市場差異化和特色，成為以住代護商轉化最大敗筆，活化核心價值是重現眷村文化，否則只有軀殼沒靈魂，少了特殊的記憶與情感，也就失去保存的意義；市府應思考如何強化眷村既有的人文脈絡，結合更精緻招商策略，讓文化引領眷村活化，達到有空間也有故事。