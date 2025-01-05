昨天賴瑞隆今天邱議瑩 全瞄準林岱樺選區拜年搶票
民進黨高雄市長提名之爭愈來愈熱鬧，昨天前鎮、小港選區立委賴瑞隆前往林園市場發送春聯，今天大旗美選區立委邱議瑩也前往大寮成功黃昏市場發春聯，不少採買民眾熱情高喊加油與凍蒜。甫迎來2025年，賴瑞隆、邱議瑩有志一同，皆選擇潛在對手立委林岱樺的選區試水溫。
今天下午，立委邱議瑩服務處準備4千份春聯前往大寮區拜年，大寮區後庄里長鄭德文號召50名志工陪同邱議瑩進入成功黃昏市場掃街拜年，不少攤商見狀，紛紛回贈菜頭、蒜頭等吉祥物，祝福邱議瑩新春開喜、獲得好成績。
邱議瑩說，年節將近，市場採買民眾開始為過年做準備，她特地準備「贏新年」春聯和民眾分享喜氣，祝大家贏新年、贏整年，和她一起贏。
高雄市長明年改選，市長陳其邁兩屆任期將屆滿，綠營目前已有立委許智傑（鳳山）、賴瑞隆（旗津、前鎮、小港）、林岱樺（仁武、鳥松、林園、大寮）、邱議瑩（旗山、美濃等14區）表態爭取黨內提名，前勞動部長許銘春也未放棄，多達5人爭取市民認同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言