昨天賴瑞隆今天邱議瑩 全瞄準林岱樺選區拜年搶票

民進黨高雄市長提名之爭愈來愈熱鬧，昨天前鎮、小港選區立委賴瑞隆前往林園市場發送春聯，今天大旗美選區立委邱議瑩也前往大寮成功黃昏市場發春聯，不少採買民眾熱情高喊加油與凍蒜。甫迎來2025年，賴瑞隆、邱議瑩有志一同，皆選擇潛在對手立委林岱樺的選區試水溫。

今天下午，立委邱議瑩服務處準備4千份春聯前往大寮區拜年，大寮區後庄里長鄭德文號召50名志工陪同邱議瑩進入成功黃昏市場掃街拜年，不少攤商見狀，紛紛回贈菜頭、蒜頭等吉祥物，祝福邱議瑩新春開喜、獲得好成績。

邱議瑩說，年節將近，市場採買民眾開始為過年做準備，她特地準備「贏新年」春聯和民眾分享喜氣，祝大家贏新年、贏整年，和她一起贏。