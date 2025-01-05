走路要15分鐘、只能停2輛車 高雄機場多元計程車停等區惹議

高雄機場目前可讓多元計程車接送旅客，但位置在機場附近的大業北路，旅客須拉行李走路10分鐘才能抵達，非常不便。有旅客說，其他國際城市，觀光客可以自行預約便利的計程車搭乘，「為什麼高雄機場就沒得選？」多元計程車司機說，大業北路的乘客上車區只夠停2輛車，希望能擴充。

記者直擊，今天下午一名從香港來台灣旅行的女子，為了搭乘多元計程車，她身揹後背包及側背包，推著行李箱從小港機場步行15分鐘，氣喘吁吁來到大業北路的計程車停等區，女子說，先前來台灣可在機場搭乘預約的多元計程車，「但現在不行了，很不方便」，香港的多元計程車接客要停在停車場，但距離也沒小港機場到大業北路這麼遠。

一名多元計程車司機說，從去年11月開始，突然無法進入小港機場載客，12月後市府在大業北路規劃計程車停等區，讓多元計程車在此載客，但目前的停等區只夠停2輛車，「根本不夠停」，希望能擴充停車位置。

駕駛9人座小巴士的林姓男子說，每一輛計程車就代表一個家庭，現在不能在小港機場載客，「如果客人要預訂，只能忍痛棄單」，很多運匠的生活、經濟都受到嚴重影響。