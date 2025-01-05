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屏東綠鬣蜥氾濫如「侏羅紀公園」 獵龍達人出手不掛零：多到載不完

中央社／ 屏東縣5日電
屏東縣政府農業處委外廠商僱用的4名獵龍高手，3日晚間到新園抽水站巡查，其中林偉柏（左1）與李建宏（右2）都對綠鬣蜥造成農損有深刻體會。圖／中央社
屏東縣政府農業處委外廠商僱用的4名獵龍高手，3日晚間到新園抽水站巡查，其中林偉柏（左1）與李建宏（右2）都對綠鬣蜥造成農損有深刻體會。圖／中央社

屏東氣候適合外來種綠鬣蜥生長，族群氾濫到當地被戲稱為「侏羅紀公園」。不少現役獵龍達人已有5年以上資歷，發展出既定獵龍模式，搭配魚輪彈弓利器，出勤從不掛零。

綠鬣蜥對農作物危害甚鉅，屏東縣政府目前採雙管齊下方式控制族群數量，只要接獲民眾透過1999為民服務專線或1959動物保護專線通報，便會安排派員前往移除，另也針對全縣綠鬣蜥出沒熱區巡查、主動出擊。

縣府農業處委外廠商僱用的獵龍好手李建宏告訴中央社記者，綠鬣蜥主要出沒在河堤、岸邊，沿著東港溪流域巡查，很難不發現牠們蹤跡。綠鬣蜥晚上棲息在樹上，且行動較為緩慢，為最佳獵捕時機；通常白天可以打到較大個體，若是「手癢」，他會在白天艷陽高照的日子出巡，往河邊或有水之處尋找出來曬太陽的綠鬣蜥。

李建宏本業務農，5至6年前加入獵龍行列，他說，雖然自己種植作物不在綠鬣蜥攝食習性範圍，同樣從農特別能體會農民作物被啃食的心酸。剛開始獵龍時，1晚20到30隻就覺得很多了，近2年只要出門獵龍，從來沒有空手而歸，甚至「多到載不回來」；曾7或8個人出門打團體戰，約5小時就獵到200多隻。

李建宏起初嘗試過架設漁網圍捕，不過效益不大，他很快就改採魚輪彈弓獵捕，這項工具也是目前南部縣市主要移除工具。獵龍行動可單獨作戰也可團體戰，一個尋常夜晚巡查大致會在某個水岸展開，獵人會配戴頭燈、魚輪彈弓，並攜帶手電筒、穿上寫有「屏東縣綠鬣蜥巡查人員」背心，沿著水岸展開巡查。

記者實地跟隨3日的新園抽水站夜巡，這天參與獵龍的獵人有4人，他們一抵達現場便熟悉的以手電筒遠光照射樹林，看到綠鬣蜥螢光綠或橘色反光後，選定位置砍草開路、深入樹林。

在作業點發現目標物後，獵人會手拉彈弓將綁線魚鏢射向綠鬣蜥，擊中後，便開始轉動配戴在手腕上的魚輪收線，到手後一人固定綠鬣蜥，另一人以膠帶綁縛前、後肢保定，全程快、狠、準。

是否有於心不忍的時刻？當晚也參與行動的獵龍專家、從事養殖漁業的林偉柏說，其實也覺得牠們無辜，但不僅親眼見過牠們大逛漁塭，恐怕會挖洞損壞設施，也曾在萬丹紅豆田獵龍過程中，親耳聽老農婦訴說一夜間幼苗被啃食過半的無奈，綠鬣蜥造成危害還是得除掉。

不過隨著動保意識抬頭，獵捕規定也日益嚴謹。農業部2024年「外來侵種綠鬣蜥移除指引」中，便對人道處理有詳細解釋，因此不少身經百戰的獵龍高手仍須上課，確保除害過程符合法規。

獵人 綠鬣蜥 農業部

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