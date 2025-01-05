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「艸魚禾堂」進駐勝利星村孫立人行館 打造複合式藝文中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，還曾入選大學考題，但獨立書店經營不易，勝利星村「七木人文空間書房」開業5年營業至1月26日，讓人不捨。但也有好消息，八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，打造複合式藝文中心。

新進駐「艸魚禾堂」由八年級生28歲蘇以透創辦，打造複合式藝文中心，從獨立書店出發，希望以報導文學、眷村文學等經典選出，讓讀者都能從中探索閱讀體驗，了解台灣獨特的文化背景與歷史故事。

蘇以透來自高雄，大學時期雙主修台灣文學、大眾傳播，在中部求學、工作，之後回到高雄，也曾經營過設計公司。蘇以透分享，經營獨立書店，是為了傳承家族記憶，店名取名「艸魚禾堂」，是以「蘇」字拆解，也取其雙關，蘇、書。

「艸魚禾堂」，就位在孫立人將軍行館一樓，店內風格陳設是蘇以透與設計師討論，空間氛圍感受到侘寂禪意裝潢和書籍的筆墨紙香吸引，彷彿時光倒流，回到令人懷念的時光。

店內有座位區，讓讀者可以閱讀歇息，也搭配開設工作坊等，未來也會加入輕食供應，結合胞姊蘇鴆彌的擅長的和菓子，後館有各式教室空間與演講廳，帶給大家不同的閱讀體驗。

屏東縣政府打造的「勝利星村」逾百品牌種類多元，獨立書屋有永勝五號、小陽。日栽書屋、繫。本屋、七木人文空間書房、愛讀繪本屋。七木人文空間書房成立5年，將在今年1月26日歇業，今年則有「艸魚禾堂」加入，仍是全台獨立書屋密度最高的地方

屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生蘇以透創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生蘇以透創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生蘇以透創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村是全台獨立書店密度最高地方，由八年級生蘇以透創辦「艸魚禾堂」今起試營運，進駐孫立人行館1樓，要打造複合式藝文中心。記者劉星君／攝影

台灣文學 屏東縣政府 獨立書店

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