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澎湖春節包機爭取22航班逾4千機位 7日起通知開票

中央社／ 澎湖縣5日電

今年農曆春節假期有9天連假，預期返鄉人潮增加，澎湖縣政府再爭取有22航班逾4000機位春節包機，7日起2波通知民眾開票，盼讓每名鄉親都能順利返鄉、及時赴台。

澎湖縣政府表示，農曆春節年假，各航空公司在去年11月及12月2波開放訂位，分別提供有10萬1496個及加班機航班4978個機位，總計已提供10萬6474個機位。

縣長陳光復關心鄉親春節返鄉需求，指示旅遊處開設春節鄉親機位需求服務平台，計有逾2600鄉親登記，即與民航局、航空公司與民進黨立委楊曜服務處召開春節包機協調會，達成增開22航班4264座位數，其中台北航線12班、台中航線2班、高雄航線8班。

縣府旅遊處表示，今年春節假期長達9天，鄉親返澎過年與赴台的出發時間選擇多，疏運分流，其中鄉親登記需求尖峰時段，較往年集中於收假日，由於航空資源有極限，無法滿足尖峰日期及時段需求，或是登記人數不足，縣府克服種種困難，整調整部分旅客出發航班，共再爭取22個包機航班4264機位，將於7日及13日分2次通知開票，鄉親在收到電子郵件、簡訊或電話通知訂位後，請儘速於開票期限完成購票，逾期未開票的空位，將再釋出給有機位需求民眾訂位購票。

旅遊處指出，訂位民眾若未於期間接獲通知，可上網查詢https://booking.penghu.gov.tw/，或若有任何疑問請洽專線：0800880180；06-9276675，加入縣府LINE官方帳號或至event.penghu.gov.tw/booking/，以利提供相關交通資訊。

春節返鄉 澎湖縣 航班

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