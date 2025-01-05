高雄晴天卻淹水「機車無法通過」 水公司澄清：非破管

高雄岡山火車站前方路面，昨天中午天氣放晴卻淹水，路過的車輛紛紛涉水通過，民眾一度以為是工程施工挖破管線，自來水公司表示，維修漏水管線時排水量大，導致宣洩不及，從昨天中午12時許開始造成路面積水，今天清晨2時許開始消退，目前道路已無積水。

目擊者表示，昨天中午行經岡山火車站，發現中山南路南下方向的車道淹水，「機車無法通過」。當地居民一頭霧水說，「不是停水嗎？怎麼在淹水？」也有人說，天氣晴朗卻淹水，「這算誰的呢」。

有網友質疑「岡山捷運站前路面積水是破管造成嗎？」自來水公司七區管理處說，中山南路積淹水不是因為破管造成，是因為該處管線有漏水狀況，搶修過程需要抽取管內水降低水位以利施工，但因抽水量大，排水溝宣洩不及才造成積淹水。

七區管理處表示，近日管線巡檢時發現岡山區岡山火車站前的中山南路及民有路口，及岡山郵局前方的岡山路及民有路口有自來水管漏水，為了降低民眾影響，從昨天上午8時起停水30小時辦理搶修。