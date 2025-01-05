快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄晴天卻淹水「機車無法通過」 水公司澄清：非破管

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄岡山火車站前方路面，昨天上午天氣放晴卻淹水。圖／讀者提供
高雄岡山火車站前方路面，昨天上午天氣放晴卻淹水。圖／讀者提供

高雄岡山火車站前方路面，昨天中午天氣放晴卻淹水，路過的車輛紛紛涉水通過，民眾一度以為是工程施工挖破管線，自來水公司表示，維修漏水管線時排水量大，導致宣洩不及，從昨天中午12時許開始造成路面積水，今天清晨2時許開始消退，目前道路已無積水。

目擊者表示，昨天中午行經岡山火車站，發現中山南路南下方向的車道淹水，「機車無法通過」。當地居民一頭霧水說，「不是停水嗎？怎麼在淹水？」也有人說，天氣晴朗卻淹水，「這算誰的呢」。

有網友質疑「岡山捷運站前路面積水是破管造成嗎？」自來水公司七區管理處說，中山南路積淹水不是因為破管造成，是因為該處管線有漏水狀況，搶修過程需要抽取管內水降低水位以利施工，但因抽水量大，排水溝宣洩不及才造成積淹水。

七區管理處表示，近日管線巡檢時發現岡山區岡山火車站前的中山南路及民有路口，及岡山郵局前方的岡山路及民有路口有自來水管漏水，為了降低民眾影響，從昨天上午8時起停水30小時辦理搶修。

不料搶修過程中的抽水量大，導致中山南路附近排水溝宣洩不及，昨天中午12時許，路面出現積淹水，直到今天凌晨2時許開始消褪，今天上午9時許過後路面只剩部分水痕。

高雄岡山火車站前方路面，今天上午9時許過後路面只剩部分水痕。圖／自來水公司七區管理處提供
高雄岡山火車站前方路面，今天上午9時許過後路面只剩部分水痕。圖／自來水公司七區管理處提供
高雄岡山火車站前方路面，昨天中午過後突然淹水，路過的車輛紛紛涉水通過。圖／讀者提供
高雄岡山火車站前方路面，昨天中午過後突然淹水，路過的車輛紛紛涉水通過。圖／讀者提供

岡山 淹水 火車站

延伸閱讀

高雄人注意！都市設計審議今起收費 每案5千元起跳

高雄東高慢遊觀光季開幕首日 吸引萬人體驗山城風情

台中本土麻疹個案高雄趴趴走 高市將開罰並匡列185人

哀傷跨年夜！新北16歲少年14樓墜落 重摔路面亡家屬慟

相關新聞

北捷導引光條 議員籲高捷比照

高捷去年每日平均運量達17萬8千人次，假日人潮多，但月台燈僅在車門打開時發亮，不像北捷設置導引光條，讓乘客可依燈色判斷車...

高雄晴天卻淹水「機車無法通過」 水公司澄清：非破管

高雄岡山火車站前方路面，昨天中午天氣放晴卻淹水，路過的車輛紛紛涉水通過，民眾一度以為是工程施工挖破管線，自來水公司表示，...

2025全國羽球排名賽甲組冠軍賽開球 周春米：2強將來自屏東

2025全國羽球排名賽從2024年12月30日到2025年1月8日，為期10天在屏東縣立體育館舉行，今9點開始電視轉播甲...

為愛募年菜！ 第8屆盲人環台為公益而跑第9天屏東到枋寮

第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，屏東市長周...

高雄人注意！都市設計審議今起收費 每案5千元起跳

高雄一年約辦70場以上都市設計分級審議會，六都僅高雄與台南未收費，基於使用者付費原則，市府制定「都市設計及土地使用開發許...

「離島中的離島」金門大膽島全年開放

金門大膽島有「離島中的離島」之稱，面積僅0.79平方公里，距金門島1萬2千公尺，離廈門僅約4400公尺，在兩岸軍事對峙年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。