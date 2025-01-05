2025全國羽球排名賽甲組冠軍賽開球 周春米：2強將來自屏東

2025全國羽球排名賽從2024年12月30日到2025年1月8日，為期10天在屏東縣立體育館舉行，今9點開始電視轉播甲組冠亞軍決賽，大會今邀請屏東縣長周春米為甲組冠軍賽擲幣開球。

屏東縣府體發中心指出，全國羽球排名賽是年度最高級別羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組選手的唯一管道，本次成績將列為2026名古屋亞運會國手遴選參考，總獎金35萬3400元。

每次排名賽僅男、女各10名選手有機會晉升為甲組球員，今年參賽總人數共1830人，乙組選手就有超過1000名選手前來挑戰晉升甲組的資格，最終只有男、女乙組單打前四名選手以及男、女乙組雙打前三名選手能晉升甲組，競爭激烈。，

縣長周春米說，此次甲組選手有兩人來自屏東，來自小琉球屏東囝囡黃品銜、18歲屏東女將王珮伃也進入國家隊。

體發中心指出，黃品銜是羽球男子單打大黑馬，2023年第二次全國羽球排名賽首奪男單冠軍之後，2024年更是大躍進，不僅3月BWF世界羽球聯合會越南挑戰賽男單7戰全勝摘金，10月再度拿下BWF雪梨國際挑戰賽男單冠軍。

體發中心指出，18歲王珮伃國中展現天賦，取得甲組球員資格，2年前在拉脫維亞羽球國際賽首次獲得個人國際賽冠軍，今年在波昂羽球國際賽也獲女子單打亞軍，期待他們繼續往國際舞台及奧運殿堂圓夢。