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為愛募年菜！ 第8屆盲人環台為公益而跑第9天屏東到枋寮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影

第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，屏東市長周佳琪到場加油打氣，7點半隨即鳴槍起跑。

今天7點，國際扶輪3510地區總監Alfred、前總監Wonderful、屏東市長周佳琪，以及屏東中正扶輪社社長Wendy等人齊聚屏東車站，為環台跑者加油打氣。

「陪跑一小段，讓愛不間斷！」台灣盲人環台為公益而跑協會總幹事楊鍾鼎說，今天路線從屏東火車站跑到枋寮火車站，42公里，要募集兩萬份年菜，目前進度只到一半，今天環島第九天，希望跑友們一起來加入為愛募年菜。

楊鍾鼎也是台北公益路跑扶輪社，他說，視障朋友跑步需要領跑員帶領，路上容易被大家關注，過去視障朋友得到社會幫助，想要用跑步來關注其他更需要幫助社福團體，「看不到光也可以成為別人的光」，這次全程參與陪跑夥伴有30名，也有在地慢跑團體，在地方上會合一起陪跑一段路程。

視障跑者李宏祐分享，感謝每個人有空來奉獻自己一點點力量，這個團體中，讓他看到只求付出不求回報，令他很感動。

陪跑志工肉粽哥說，經過8年的努力，盲人環台活動知名度已逐漸提升，不僅參與跑者人數明顯增加，也獲得更多地方政府的認同。未來希望藉由環台活動力量加強地方政府與社福團體之間的連接，在規畫社會福利政策時將弱勢團體需求考慮進去。

屏東市長周佳琪今一早也到屏東火車站前為路跑朋友們加油打氣，周佳琪說，慢跑一起做公益，這是她第二年參加，一起將公益活動串接，帶動更多社會善心人士，給予更多溫暖。

環台為期16天，今天第9天來到屏東縣，從屏東火車站跑到枋寮車站，接續往花東回到台北。

第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影
第8屆盲人環台為公益而跑為期16天，今天第9天來到屏東縣，一早7點多，視障跑者在陪跑員帶領下在屏東火車站集合，7點半隨即鳴槍起跑，將一路跑到枋寮車站。記者劉星君／攝影

公益活動 屏東縣 火車站

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