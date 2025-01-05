高雄人注意！都市設計審議今起收費 每案5千元起跳

高雄一年約辦70場以上都市設計分級審議會，六都僅高雄與台南未收費，基於使用者付費原則，市府制定「都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」，今天起正式上路。都發局表示，採階梯式收費，收取5千元至10萬元不等規費。

高雄市自2021年起推行都市設計分級審議制度，都發局每周安排審議，2021年80件、 2022年75件、 2023年72件、 2024年80件，會議場次從每年平均35場提升至每年70場以上，且縮短約40％審議時間。

都發局長吳文彥表示，六都中僅高雄及台南尚未實施都市設計審議收費制度，實施收費將進一步提升資源的合理配置及運用效率，促使申請單位更加審慎準備申請資料，減少反覆修改，確保審議品質。