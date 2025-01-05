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高雄人注意！都市設計審議今起收費 每案5千元起跳

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市近年都市設計分級審議件數統計表。圖／高市都發局提供
高雄市近年都市設計分級審議件數統計表。圖／高市都發局提供

高雄一年約辦70場以上都市設計分級審議會，六都僅高雄與台南未收費，基於使用者付費原則，市府制定「都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」，今天起正式上路。都發局表示，採階梯式收費，收取5千元至10萬元不等規費。

高雄市自2021年起推行都市設計分級審議制度，都發局每周安排審議，2021年80件、 2022年75件、 2023年72件、 2024年80件，會議場次從每年平均35場提升至每年70場以上，且縮短約40％審議時間。

都發局長吳文彥表示，六都中僅高雄及台南尚未實施都市設計審議收費制度，實施收費將進一步提升資源的合理配置及運用效率，促使申請單位更加審慎準備申請資料，減少反覆修改，確保審議品質。

都發局說明，近來推動都市設計審議數位化及無紙化服務，進一步提升政府行政效率與服務品質；訂定「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準」，依據全員委員會、專案委員會、簡化委員會、幹事會、建築師簽證及研議案件等不同個案審議層級採階梯式收費，收取新台幣5千元至10萬元不等規費，討論期間邀請業界代表與公會研商，法案經高雄市議會備查，2025年1月5日正式生效。

高雄市今起實施都市設計審議收費制度，依據個案審議層級採階梯式收費。圖／高市都發局提供
高雄市今起實施都市設計審議收費制度，依據個案審議層級採階梯式收費。圖／高市都發局提供

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