天冷吃鍋！ 高雄古法柴燒百年麻油老店打造新商品

高雄大樹百年麻油品牌「大樹麻油行」堅持古法柴燒製油，手藝傳承百年不變，第四代負責人邱禹全不僅延續傳統，還勇於創新，攜手設計團隊參加高市府青年局「大港經典升級提案競賽」獲獎，得獎商品上市銷售，官方推薦冬令進補別錯過。

為協助高雄在地品牌升級，2024大港經典升級提案競賽採「企業出題、新創解題」機制，由企業品牌提出美感升級需求，遴選新創團隊解題展開競賽。其中大樹麻油行攜手設計團隊「高雄的囝仔就是我」，共同打造全新的「油品體驗組」包裝，設計成果獲第二名，正式商品化投入市場銷售。

「大樹麻油行」創立於1909年，走過115年歷史傳承至第四代，現任負責人邱禹全挑戰自我，研發出七道工序製程的水洗系列產品，為百年品牌注入新生命。邱說，很幸運能與優秀的新銳設計團隊合作，除去年參賽成品外，雙方再度攜手推出年節禮盒，透過嶄新包裝，吸引更多消費者。

青年局長張以理表示，大港經典升級提案競賽今年將邁入第五屆，歷屆競賽成果逐漸付諸實效，廣為企業肯定，希望這個舞台繼續讓新銳設計師揮灑創意，也搭建企業品牌升級，更多創意作品上市引起消費者共鳴。