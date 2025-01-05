聽新聞
0:00 / 0:00

北捷導引光條 議員籲高捷比照

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高捷示意圖。本報資料照片
高捷示意圖。本報資料照片

高捷去年每日平均運量達17萬8千人次，假日人潮多，但月台燈僅在車門打開時發亮，不像北捷設置導引光條，讓乘客可依燈色判斷車廂舒適度，以致曾有乘客誤判，進車廂後才發現擁擠不堪，議員建議高捷比照北捷，提升搭乘效率。

目前高雄捷運月台門上方的燈號，會在列車進站、月台門打開時才亮，作為司機員是否確實開、關門的判斷依據，不過月台燈號為藍、黃、白等色，辨識程度偏低，且不像台北捷運的導引光條，以顏色區分人潮擁擠程度，導致有乘客誤判，進車廂後才發現人多到不行。

據乘客反映，北捷龍山寺站、忠孝復興站、民權西路站等10站月台已建置顯示車廂擁擠度的「導引光條」，綠、黃、橘、紅色燈號分別顯示車廂空間舒適、普通、人潮略多和擁擠，旅客可依燈色選擇車廂。高捷一款「V高雄」App，雖以綠、黃、橘、紅、紫等顏色顯示單一站別、每節車廂的人潮狀況，但大家仍希望直接在月台設導引光條，較一目瞭然。

市議員張博洋認為高捷應比照北捷，智慧化設施協助乘客快速判斷車廂擁擠與否，才能提升搭乘效率，提供更舒適的通勤體驗。

市議員白喬茵也認為，App不易直覺車廂的擁擠程度，若短期內無法修改月台上方燈號，建議利用廣播或螢幕提醒，讓乘客可以快速判斷。

高捷公司回應，高捷目前暫無規畫設置導引光條，但內部會研議透過月台上的廣播螢幕，同步顯示擁擠程度訊息。

台北捷運 車廂 高捷

延伸閱讀

北捷東環段設5站近內科 北市都審出入口要求修正

北捷車站拾得現金、遺失物拍賣所得曝光 1年高達740萬

與「百億賭王」林秉文同場歡唱？ 梁文傑：不認識、有與高捷合唱

制服外流二手市集民眾錄影上傳 北捷：屬舊款、將加強回收

相關新聞

北捷導引光條 議員籲高捷比照

高捷去年每日平均運量達17萬8千人次，假日人潮多，但月台燈僅在車門打開時發亮，不像北捷設置導引光條，讓乘客可依燈色判斷車...

「離島中的離島」金門大膽島全年開放

金門大膽島有「離島中的離島」之稱，面積僅0.79平方公里，距金門島1萬2千公尺，離廈門僅約4400公尺，在兩岸軍事對峙年...

百鳥攻占電線下「黃金雨」 機車自摔頻傳

高雄林園區文化街與東林西路上空是候鳥遷徙路線，每年有許多鳥停在電線上，造成下方遍地鳥屎，民代亦反映，不僅民眾常被鳥屎擊中...

高雄東高慢遊觀光季開幕首日 吸引萬人體驗山城風情

高雄市觀光局今天在旗山旗糖農創園區舉辦東高慢遊活動，匯集超過80家特色農產美食攤位、音樂表演、文化展演及親子互動遊戲，帶...

林後四林公園竹構藝術品《納》啟用 遊客可坐臥欣賞

林業及自然保育署屏東分署在林後四林平地森林公園舉辦「山、村共生 Living with Nature」展覽，首件裝置藝術...

金門浯島城隍廟百年首見「立筊」神蹟 信眾稱奇

金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾觀看拍照。廟方表示，這可能是百年來首次，資深廟務人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。