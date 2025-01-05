北捷導引光條 議員籲高捷比照

高捷去年每日平均運量達17萬8千人次，假日人潮多，但月台燈僅在車門打開時發亮，不像北捷設置導引光條，讓乘客可依燈色判斷車廂舒適度，以致曾有乘客誤判，進車廂後才發現擁擠不堪，議員建議高捷比照北捷，提升搭乘效率。

目前高雄捷運月台門上方的燈號，會在列車進站、月台門打開時才亮，作為司機員是否確實開、關門的判斷依據，不過月台燈號為藍、黃、白等色，辨識程度偏低，且不像台北捷運的導引光條，以顏色區分人潮擁擠程度，導致有乘客誤判，進車廂後才發現人多到不行。

據乘客反映，北捷龍山寺站、忠孝復興站、民權西路站等10站月台已建置顯示車廂擁擠度的「導引光條」，綠、黃、橘、紅色燈號分別顯示車廂空間舒適、普通、人潮略多和擁擠，旅客可依燈色選擇車廂。高捷一款「V高雄」App，雖以綠、黃、橘、紅、紫等顏色顯示單一站別、每節車廂的人潮狀況，但大家仍希望直接在月台設導引光條，較一目瞭然。

市議員張博洋認為高捷應比照北捷，智慧化設施協助乘客快速判斷車廂擁擠與否，才能提升搭乘效率，提供更舒適的通勤體驗。

市議員白喬茵也認為，App不易直覺車廂的擁擠程度，若短期內無法修改月台上方燈號，建議利用廣播或螢幕提醒，讓乘客可以快速判斷。

高捷公司回應，高捷目前暫無規畫設置導引光條，但內部會研議透過月台上的廣播螢幕，同步顯示擁擠程度訊息。