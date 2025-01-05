百鳥攻占電線下「黃金雨」 機車自摔頻傳

高雄林園區文化街與東林西路上空是候鳥遷徙路線，每年有許多鳥停在電線上，造成下方遍地鳥屎，民代亦反映，不僅民眾常被鳥屎擊中，也曾半小時內有7輛機車自摔，建議電線盡早下地，一勞永逸。農業局表示，將先在電線塗抹「驅避劑」驅鳥。

不少林園區民抱怨，文化街與東林西路上方電線常被鳥群占據，密密麻麻盤旋空中，大量鳥屎落地，被鳥屎滴中的民眾說「溫熱的感覺，非常惡心」。

市議員邱于軒說，林園區在冬季時常有鳥群攻占電線，「數百隻小鳥聚在一起唱歌雖然好聽，但邊唱邊拉屎」，路面堆積厚厚白色排泄物，周遭燈具、電桿、號誌全遭殃，也因遍地鳥屎，地面摩擦力減少，去年3月林園下大雨時，半小時內發生7輛機車自摔，「大家苦不堪言」。

邱于軒說，經多次開會，有人提議放猛禽來驅鳥，但馴鷹協會並無此項服務；後來考慮把鳥類移至鄰近濕地公園，卻擔心造成環境影響或襲擊孩童，花錢仿造候鳥棲息地，也難立竿見影。林園區公所表示，曾想透過超聲波驅避器驅鳥，但怕架設時影響供電及居住安寧。

農業局表示，會在電線上塗抹驅避劑，預估可維持半年效果，環保局則會加強地面清潔。在地不少民眾則認為，大寮、林園區去年遭山陀兒17級強風重創， 21萬戶停電，不如加速電纜下地，一勞永逸。台電表示，文化街與東林西路電線地下化工程正規畫中。