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高雄東高慢遊觀光季開幕首日 吸引萬人體驗山城風情
高雄市觀光局今天在旗山旗糖農創園區舉辦東高慢遊活動，匯集超過80家特色農產美食攤位、音樂表演、文化展演及親子互動遊戲，帶領遊客深度感受東高雄的在地風情，首日吸引超過上萬名遊客參與。
東高慢遊亮點包括品嘗旗山枝仔冰城、茂林紅藜之家、六龜山茶、梅子等東高雄各區的多樣手作、特色美食小吃，現場消費滿百元還可至服務台兌換限量「高雄觀光護照」。
觀光局長高閔琳表示，觀光護照內有高雄11個商圈、256間店家及旅宿優惠券，總價超過3萬元，還有機會抽中亞洲航空及台灣虎航機票大獎，逛商圈、市集慢遊還有機會到出國玩。
這次推出限量觀光護照，可搭配經發局「商圈過好年」活動，護照使用期限至今年2月28日止，她強調，盼從東高雄出發，吸引遊客深入山城文化，同時活絡大高雄商圈，創造觀光產值。
高閔琳說，2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園1月25日至2月16日在高雄愛河灣舉行，跨過春節假期和元宵，現場將有日本超人氣IP「吉伊卡哇」（Chiikawa）及周邊系列活動。
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