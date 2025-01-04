林後四林公園竹構藝術品《納》啟用 遊客可坐臥欣賞
林業及自然保育署屏東分署在林後四林平地森林公園舉辦「山、村共生 Living with Nature」展覽，首件裝置藝術作品《納》今日啟用。這件作品以300根國產桂竹、刺竹及鐵件構成，讓遊客感受竹材與光影交織出的詩意，並認識台灣竹材的價值。
這件作品《納Embrace》由禹禹藝術工作室的陳禹廷操刀設計，他以竹節為筆、鐵件為韻，運用竹編特性細膩地刻畫生命與歲月的軌跡。陳禹廷表示，作品結合在地竹材與藝術創作，將生態與文化凝聚一體，象徵自然的共融與包容，喚醒人們對土地深層的情感連結。
遊客也能親近藝術品，並非只可遠觀；遊客可躺、可坐、可臥其上，休憩之餘亦能接觸感受作品的內蘊。林保署屏東分署長楊瑞芬表示，民眾親近藝術品也要愛護它，作品上的人數盡量在10人內，上去時也要脫鞋子，不要大力蹦跳或破壞，讓更多人欣賞作品之美。
他說，竹子具快速生長特性，竹材有很高的產業經濟價值，適用於建築、家具及各類生活用品，另外具有推動淨零碳排及環境永續效益。希望藉由此作品，讓更多人認識國產竹材的價值及應用。
立法委員伍麗華表示，感謝林保署屏東分署近年來與多名原住民藝術家合作，將原民傳統工藝及音樂創作，融入林後四林園區各個角落；期待以「山、村共生」展覽為序幕，開展未來與園區更多元的合作機會。
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