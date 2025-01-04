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屏東裝置藝術「納」啟用 盼提升國產竹產業發展

中央社／ 屏東縣4日電

農業部林業及自然保育署屏東分署為振興竹產業發展，運用國產桂竹、刺竹及鐵件等材料，與禹禹藝術工作室合作完成作品「納」，今天啟用，盼成綠色經濟重要資源。

「山、村共生 Living with Nature」展覽首件作品「納」由禹禹藝術工作室陳禹廷操刀設計，以竹節為筆、鐵件為韻，運用竹編特性細膩刻畫生命與歲月軌跡。

陳禹廷說明，作品正是林後四林園區理念具體呈現，結合在地竹材與藝術創作，讓自然詩意將生態與文化凝聚於一體，象徵自然共融與包容，期望藉此喚醒人們對土地深層情感連結。

民進黨立委伍麗華出席啟用儀式表示，感謝屏東分署近年來與多名原住民藝術家合作，將原民傳統工藝及音樂創作融入林後四林園區各個角落；期待以「山、村共生」展覽為序幕，開展未來與園區更多元合作機會。

林業保育署屏東分署長楊瑞芬表示，作品所用的竹材共計吸存了1860公斤二氧化碳，加上竹類快速生長特性，竹材運用除了產業經濟價值，絕對是推動淨零碳排及環境永續重要角色。

楊瑞芬說，希望向更多人傳遞國產竹材價值與可能性，讓其成爲綠色經濟重要資源，進而推動多元而永續的生活方式。竹材應用範疇廣泛，不僅適用於建築、家具及各類生活用品，更彰顯其兼具實用性與環保效益。

屏東分署提及，展覽以國產竹材為載體，象徵對土地與生態的尊重之心，傳遞山、村共生核心理念，進而鼓勵更多人認識台灣竹材價值與應用潛力。

屏東 永續

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