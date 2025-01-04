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柯文哲剛拜完就再度被押 網友湧新竹都城隍廟洗五星評論

金門浯島城隍廟百年首見「立筊」神蹟 信眾稱奇

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾到場觀看拍照，廟方趕緊取來金紙將其圍住。圖／浯島城隍廟提供
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾到場觀看拍照，廟方趕緊取來金紙將其圍住。圖／浯島城隍廟提供

金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾觀看拍照。廟方表示，這可能是百年來首次，資深廟務人員都說過往沒遇過也沒紀錄，趕緊取來金紙將其圍住，但僅維持數小時，隔天一早「立筊」就傾倒，至於是神蹟還是神明啟示，引各方熱議。

浯島城隍廟總幹事張克全表示，這個「立筊」神蹟發生在上月26日下午15點多，當時是一對男女香客，年約50多歲，他們自稱是台南正統鹿耳門聖母廟的信眾，前來參拜，結果一擲就出現「立筊」，他們趕緊跟廟方人員反映，張克全說，當時他正在辦公廳處理廟務，聽到信眾叫喚前去查看，當下反應是隨手要將地上的筊杯拿起時，結果立即被該信眾制止。

兩位香客強調，這可能是城隍爺顯靈，提醒不能隨意觸碰 ，張克全回憶，兩名香客都說「城隍爺真的是神威顯赫」，所以他立刻取來金紙圍繞在兩個筊周圍。

張克全說，後來他將此消息告知管委會主委楊耀芸與各理監事，大家都說，數百年來從來沒聽過，真的是「聞所未聞」，大家嘖嘖稱奇。但立筊站立的時間僅維持數小時，隔天一早6點多他來開廟門時，就發現「立筊」已傾倒。

張克全今天現場跟記者模擬「立筊」情景，他嘗試多次要讓筊杯站立，但無論如何都無法讓木筊站立，他說，可見這樣的現象確實很難、也很罕見。

廟方將此訊息PO上臉書，指「立筊」，是當木筊擲出以後，其月牙形兩端的兩支角平穩的立在地面，由於機率很低，一般都認為將有好事發生，所求的願望都會實現，年關將近，也為明年搏個好彩頭。這訊息也引來眾多網友留言驚嘆：「太神奇了，這真是好彩頭」、「城隍爺神威顯赫，庇佑眾生」。

浯島城隍廟是金門地區的重要信仰中心，每年農曆四月十二日的城隍爺遷治慶典是當地年度盛事，熱鬧非凡。廟方透露，今年預計於1月中旬赴中國送佛帖，邀請對岸宮廟共襄盛舉，並歡迎各方信徒前來祈福。

浯島城隍廟總幹事張克全今天現場跟記者模擬「立筊」情景，他嘗試多次要讓筊杯站立，但無論如何都無法讓筊穩立。記者蔡家蓁／攝影
浯島城隍廟總幹事張克全今天現場跟記者模擬「立筊」情景，他嘗試多次要讓筊杯站立，但無論如何都無法讓筊穩立。記者蔡家蓁／攝影
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾到場觀看拍照。圖／浯島城隍廟提供
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，吸引不少民眾到場觀看拍照。圖／浯島城隍廟提供
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，月牙形兩端的兩支角平穩的立在地面。圖／浯島城隍廟提供
金門最知名的金城鎮浯島城隍廟近日出現罕見的「立筊」神蹟，月牙形兩端的兩支角平穩的立在地面。圖／浯島城隍廟提供

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