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影／爭下屆高雄市長 賴瑞隆狂掃林園市場直搗對手本命區

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情。記者王昭月／攝影
高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情。記者王昭月／攝影

農曆春節將至，志在爭取下屆高雄市長的的立委賴瑞隆應景推出「信賴臺灣、高雄興隆」春聯，今早到林園市場發送，他沿街向攤商及採買民眾握手請託，也買了炸雞等6、7樣小吃，有民眾見到他，說本人長得比較帥。

2026高雄市長選舉，民進黨內有許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及勞動部前部長許銘春爭取代表參選，其中許銘春身陷勞發署霸凌風暴，其餘4人各自衝刺，賴瑞隆最近積極走訪原高雄縣區，今早就前往林園市場發放春聯，直搗立委林岱樺本命區。

賴瑞隆在市場內沿途向攤商及買菜的民眾請安問好，也採買了蔥蒜、炸雞、娘惹糕等美食，有民眾看他滿身大汗，直接送上一大瓶冷泡茶，其中一名女攤販尷尬地說不認識他，他馬上逮住機會「自我介紹」。

賴瑞隆說，林園是國家石化重鎮，過去為環境付出很多，這個純樸的地區，過去軟道建設沒那麼便利，因此他爭取捷運由小港延伸林園捷運，未來也希望持續爭取改善空汙，提升海洋產業，把能量拉起來，進一步與小港與屏東東港串聯，讓林園不只有重工業，觀光、休閒、漁業也都能拉起來。

高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情，強調對林園的建設會全力以赴。記者王昭月／攝影
高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情，強調對林園的建設會全力以赴。記者王昭月／攝影
高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情。記者王昭月／攝影
高市立委賴瑞隆爭取參選下屆高雄市長，今早赴林園市場發春聯，與鄉親博感情。記者王昭月／攝影

林岱樺 賴瑞隆

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