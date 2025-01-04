屎如雨下！上百隻鳥群占據高雄林園電纜線 釀機車自摔

高雄市推動纜線下地，10年來累計纜線地下長度達70公里，但原縣區仍有多處仍未下地，其中林園區文化街與東林西路上方每年因候鳥遷徙，常有上百隻鳥類停留在電纜線上，造成地面遍地鳥屎，曾在半小時內導致7件機車自摔事件，民眾也常遭鳥屎擊中，農業局目前會透過在電線塗抹「驅避劑」驅趕鳥類。

許多林園區民眾在臉書社團分享照片表示，當地文化街與東林西路上方的電線上常有整排鳥類停靠，密密麻麻的鳥群盤旋在空中，造成地面有大量鳥屎影響環境，也有不少人被鳥屎滴中說「溫熱的感覺，非常不舒服！」因此當地人只要經過該路段都會仔細看上方，也有人因為減少注意前方路況，險些出意外。

市議員邱于軒表示，一年當中因候鳥遷徙，林園區某些月份會出現數百隻鳥類佔據上方電線，「數百隻小鳥聚在一起唱歌雖然好聽，但邊唱邊拉屎，導致路面常見到厚厚一層白色排泄物」，導致周遭的燈具、電桿、號誌全遭殃，地面遺留的排泄物也減少地面摩擦力，去年3月林園下大雨時，該處半小時內發生7件機車滑倒自摔。

「大家簡直苦不堪言！」邱于軒說，區公所多次開會，曾有人提議邀請馴鷹協會放飛猛禽，透過驅趕不攻擊減緩現狀，但協會回應並無此項服務；後來也曾考慮將鳥類移至鄰近濕地公園，但考量濕地公園是親子同樂場所，會造成環境影響且有襲擊孩童疑慮，動用經費更動公園仿造候鳥棲息地，也難有立竿見影之效，因此作罷。

林園區公所也曾發想透過超聲波趨避器，但因器具需要架設在電桿、電線或民宅外壁上，有影響供電及居住安寧的疑慮，也無法獲得當地同意。農業局表示，目前會透過在電線上塗抹一種令鳥類感到噁心、厭惡的氣味藥劑「驅避劑」，預估效果維持半年，區公所也會加強地面清潔，預計2個禮拜維護一次。