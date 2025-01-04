屎如雨下！上百隻鳥群占據高雄林園電纜線 釀機車自摔
高雄市推動纜線下地，10年來累計纜線地下長度達70公里，但原縣區仍有多處仍未下地，其中林園區文化街與東林西路上方每年因候鳥遷徙，常有上百隻鳥類停留在電纜線上，造成地面遍地鳥屎，曾在半小時內導致7件機車自摔事件，民眾也常遭鳥屎擊中，農業局目前會透過在電線塗抹「驅避劑」驅趕鳥類。
許多林園區民眾在臉書社團分享照片表示，當地文化街與東林西路上方的電線上常有整排鳥類停靠，密密麻麻的鳥群盤旋在空中，造成地面有大量鳥屎影響環境，也有不少人被鳥屎滴中說「溫熱的感覺，非常不舒服！」因此當地人只要經過該路段都會仔細看上方，也有人因為減少注意前方路況，險些出意外。
市議員邱于軒表示，一年當中因候鳥遷徙，林園區某些月份會出現數百隻鳥類佔據上方電線，「數百隻小鳥聚在一起唱歌雖然好聽，但邊唱邊拉屎，導致路面常見到厚厚一層白色排泄物」，導致周遭的燈具、電桿、號誌全遭殃，地面遺留的排泄物也減少地面摩擦力，去年3月林園下大雨時，該處半小時內發生7件機車滑倒自摔。
「大家簡直苦不堪言！」邱于軒說，區公所多次開會，曾有人提議邀請馴鷹協會放飛猛禽，透過驅趕不攻擊減緩現狀，但協會回應並無此項服務；後來也曾考慮將鳥類移至鄰近濕地公園，但考量濕地公園是親子同樂場所，會造成環境影響且有襲擊孩童疑慮，動用經費更動公園仿造候鳥棲息地，也難有立竿見影之效，因此作罷。
林園區公所也曾發想透過超聲波趨避器，但因器具需要架設在電桿、電線或民宅外壁上，有影響供電及居住安寧的疑慮，也無法獲得當地同意。農業局表示，目前會透過在電線上塗抹一種令鳥類感到噁心、厭惡的氣味藥劑「驅避劑」，預估效果維持半年，區公所也會加強地面清潔，預計2個禮拜維護一次。
大寮、林園區去年遭山陀兒颱風17級強風重創，電桿電纜或遭異物輾壓或遭吹斷，進一度造成最多21萬戶停電，民眾長期以來都在呼籲沿海電纜能夠加速地下化，經濟部後續雖已允諾評估推動第二期沿海受風面電桿電纜地下化計畫；台電表示，當地文化街與東林西路電線地下化工程目前在規劃中，等收集地主同意書方可施行。
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